Главный санврач Минска: масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев

11 декабря главный санитарный врач Минска сообщила, что масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев.

Новости Беларуси. Эпидемиологи напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Напомним, требование обязательно во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введенные антикоронавирусные меры рекомендованы ВОЗ.

«Масочный режим теперь обязательный и для сотрудников, и для посетителей». А что будет, если маски нет?

Использование защитных средств направлено на снижение заболеваемости. В масках обязательно находиться на рабочих местах, также при посещении всех без исключения объектов столицы.