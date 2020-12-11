Главный санврач Минска: масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев

Новости Беларуси. Эпидемиологи напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Напомним, требование обязательно во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 декабря главный санитарный врач Минска сообщила, что масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев.
Введенные антикоронавирусные меры рекомендованы ВОЗ.
«Масочный режим теперь обязательный и для сотрудников, и для посетителей». А что будет, если маски нет?
Использование защитных средств направлено на снижение заболеваемости. В масках обязательно находиться на рабочих местах, также при посещении всех без исключения объектов столицы.
Соблюдать требование необходимо и в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.