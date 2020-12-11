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Главный санврач Минска: масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев

11 декабря 2020 10:18
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Новости Беларуси. Эпидемиологи напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Напомним, требование обязательно во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 декабря главный санитарный врач Минска сообщила, что масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев.  

Главный санврач Минска: масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев-1

Введенные антикоронавирусные меры рекомендованы ВОЗ.  

«Масочный режим теперь обязательный и для сотрудников, и для посетителей». А что будет, если маски нет?

Использование защитных средств направлено на снижение заболеваемости. В масках обязательно находиться на рабочих местах, также при посещении всех без исключения объектов столицы.  

Главный санврач Минска: масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев-4

Соблюдать требование необходимо и в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.   

# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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