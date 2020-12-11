«Это кислород, солевые ванны, специальные пещеры». Как в Беларуси помогают восстановиться после коронавируса

Примерно 3 сотни человек за прошедшие полгода оздоровились в белорусских санаториях. Такая помощь оказывается переболевшим коронавирусом инвалидам и пенсионерам на специальных условиях.

Татьяна Федорова, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты:

С июля для скорейшего восстановления здоровья пожилых людей и инвалидов, перенесших коронавирусную инфекцию, в наших санаториях запущена новая программа – это внеочередное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Условия оздоровления зависят от категории и материального положения. Так инвалиды получают бесплатно путевку один раз в два года, пожилые люди оплачивают, как правило, 15-20% стоимости путевки.

Во всех санаториях Беларуси оздоравливают инвалидов и пенсионеров. А вот программа реабилитации после COVID только в четырех, поэтому заботятся здесь о каждом. Татьяна Федорова:

Воспользоваться внеочередным санаторно-курортным лечением и оздоровлением могут пожилые люди и инвалиды, но не ранее, чем через месяц после выздоровления.

В санаториях собираются люди из всех уголков страны – для них предусмотрено четырехразовое питание, одноместные номера. Лидия Зайцева:

Очень много оздоравливающих процедур: это кислород, лампа Чижевского есть, солевые ванны, специальные пещеры. Очень хорошее медобслуживание, хороший персонал, все добродушные. Мне очень понравилось. С кем я общалась, все довольны лечением. Корпусы новые, все в комнате есть, меняют постель хорошо, работают горничные прекрасно просто.