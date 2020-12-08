Нарушения на каждом десятом объекте. Как в Минске соблюдается масочный режим?

Новости Беларуси. Контроль за соблюдением масочного режима продолжается. Санитарные службы выявляют нарушения. По результатам промежуточного мониторинга они есть почти на каждом десятом объекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Контроль за соблюдением масочного режима продолжается. Санитарные службы выявляют нарушения. По результатам промежуточного мониторинга они есть почти на каждом десятом объекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При этом большая часть выявленных нарушений – около 30 % – в торговле и предприятиях бытового обслуживания. Самый маленький процент несоблюдений правил в учреждениях образования.
К слову, организации сами могут диктовать условия, обязывающие посетителей и работников соблюдать масочный режим. Дополнительно за выполнением респираторного этикета следят и уполномоченные службы. Действуют специальные рейдовые группы, которые ежедневно проводят мониторинг.
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Продавец может самостоятельно устанавливать порядок и условия продажи товаров. Таким образом, если продавец установил одним из условий наличие у покупателя средства индивидуальной защиты органов дыхания, то продавец здесь, естественно, прав и выполняет норму законодательства.
За нарушение правил руководители предприятий уже привлечены к административной ответственности. Штраф немаленький – до 13,5 тысячи рублей.