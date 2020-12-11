«Это такие подарки, которые дети сами придумали и сами нам написали». Необычная благотворительная акция проходит в Беларуси

Добро без границ и ограничений! Стать чародеем в канун рождественских праздников, примерить на себя роль Деда Мороза легко: «Елка желаний» – ваша волшебная палочка, созданная руками сотрудников Белорусского Общества Красного Креста.

Николай Заяц, специалист по коммуникациям Белорусского Общества Красного Креста:

Проходит она уже больше 10 лет на территории всей страны. Суть нашей благотворительной кампании состоит в том, что каждый желающий может помочь детям, которые нуждаются в помощи и в новогодних подарках, посредством того, чтобы подарить им такие подарки. В этом году наша цель – помочь 10 тысячам детей. Даже мы стараемся превзойти эту цифру и помочь даже еще большему количеству детей.