«Это такие подарки, которые дети сами придумали и сами нам написали». Необычная благотворительная акция проходит в Беларуси
Добро без границ и ограничений! Стать чародеем в канун рождественских праздников, примерить на себя роль Деда Мороза легко: «Елка желаний» – ваша волшебная палочка, созданная руками сотрудников Белорусского Общества Красного Креста.
Николай Заяц, специалист по коммуникациям Белорусского Общества Красного Креста:
Проходит она уже больше 10 лет на территории всей страны. Суть нашей благотворительной кампании состоит в том, что каждый желающий может помочь детям, которые нуждаются в помощи и в новогодних подарках, посредством того, чтобы подарить им такие подарки. В этом году наша цель – помочь 10 тысячам детей. Даже мы стараемся превзойти эту цифру и помочь даже еще большему количеству детей.
Чтобы стать частью благотворительной кампании, сперва нужно найти ту самую «Елку желаний», которая уже успела поселиться в торговых центрах и офисах вашего города.
Николай Заяц:
На них есть вот такие открытки с оленями двусторонние. На этой открытке мы видим как оленя, так и сзади вот такое желание. Желания – это такие подарки, которые дети сами придумали, сами нам написали. Тут написано, например, «я буду рад теплым ботинкам. Саша, 10 лет». Это значит, что можно эту открытку сорвать, пойти в магазин, купить теплые ботиночки и поставить их либо под елкой, либо оставить сотруднику организации, в которой эта елка стоит.
После долгожданный сюрприз отправится на поиски адресата. Уже к концу января каждый новогодний подарок найдет своего хозяина. Этот небольшой, но сильный поступок в очередной раз заставит тысячу ребят со всей страны поверить в чудо.