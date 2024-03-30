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Главное – вера в себя! Белоруска в инвалидном кресле стала мастером спорта и мечтает объездить весь мир

30 марта 2024 11:41
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Юрий Царев, ведущий:
Наталью Аверченко называть человеком с ограниченными возможностями язык не повернется. Мало того, что она путешествует по всему миру, так еще стала и мастером спорта. И при всем при этом она еще и работает. Как найти время на все и жить ярко и интересно, спросим у самой Натальи. Сегодня она в нашей студии. Наталья, доброе утро.

Главное – вера в себя! Белоруска в инвалидном кресле стала мастером спорта и мечтает объездить весь мир-1

Наталья Аверченко, мастер спорта Республики Беларусь по игре бочча:
Доброе утро.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Наталья, очень рада вас видеть. Вы вот зашли, и уже сразу от вас столько энергии много, потому что действительно восхищает столько направлений, которыми вы занимаетесь. Но давайте начнем с игры бочча, которая так и называется. Вы мастер спорта, имеете разряд. Объясните, какие правила игры, на что похож этот спорт, чтобы иметь общее представление.

Наталья Аверченко:
Ну, как я считаю, на что он похож. Он похож на керлинг – он на льду, с шайбой большой, 20 килограмм. А тут на паркете.

Екатерина Яцкевич:
Менее травмоопасно, да?

Наталья Аверченко:
Да, он менее травмоопасный. Там мячики, они такие мягкие с ладонь. На паркете ими надо бросать. Там идет белый мяч, и к нему все это подкатывать. Кстати, хорошо развивает моторику.

Екатерина Яцкевич:
А вы вообще вот сколько уже в этом спорте?

Наталья Аверченко:
С 2018 года.

Главное – вера в себя! Белоруска в инвалидном кресле стала мастером спорта и мечтает объездить весь мир-4

Алеся Алехнович, ведущая:
Да, и как упоминалось, что мастер спорта.

Наталья Аверченко:
Да, мастера спорта я получила в прошлом году, я выиграла чемпионат Беларуси.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Алеся Алехнович

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