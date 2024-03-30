Идея для экскурсии на выходные – побывали в белорусском мужском монастыре

Путеводная звезда. За обновлением оправляемся в духовную крепость. 400 лет славной истории. Свято-Богоявленский мужской Кутеинский монастырь – достояние Орши, оплот веры. В живописном местечке, где река Кутеинка соединяется с Днепром, в начале XVII века, во время польских гонений на православную церковь, монахи нашли корабль спасения, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Подробнее – Анастасия Макеева.

Надежда Лукутина, библиотекарь Свято-Богоявленского Кутеинского мужского монастыря: Могилевско-Оршанское православное братство решило обратиться к патриарху Иерусалимскому и попросить благословение на строительство монастыря в очень защищенном месте. Иоиль Труцевич первоначально искал место и нашел вот эту вот большую поляну. Поразительно то, что Богдан Стеткевич, будучи очень авторитетным землевладельцем, в такое трудное время гонений, все-таки добился разрешения – построить здесь монастырь.

Святая земля. Первым храмом при монастыре стал Богоявленский собор. Его начали возводить в 1623-м, в лучших традициях белорусского деревянного зодчества. В нем было 5 куполов, чудесный иконостас и росписи, но в конце 19 века жизнь собора оборвала молния. Он сгорел, но память о нем хранится в подземельях.

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В первой половине XVII века монахи построили церковь Святого Духа. Она была двухэтажная с божественными фресками. Спустя время, храм переделали и переосвятили в честь Живоначальной Троицы. В советские годы место для молитвы превратили в склад для удобрений, но несмотря на все перипетии, стены и фундамент выжили. В 1990-е жемчужину возродили. Резной иконостас и царские врата – неземная красота.