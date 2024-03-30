Идея для экскурсии на выходные – побывали в белорусском мужском монастыре
Путеводная звезда. За обновлением оправляемся в духовную крепость. 400 лет славной истории. Свято-Богоявленский мужской Кутеинский монастырь – достояние Орши, оплот веры. В живописном местечке, где река Кутеинка соединяется с Днепром, в начале XVII века, во время польских гонений на православную церковь, монахи нашли корабль спасения, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Подробнее – Анастасия Макеева.
Надежда Лукутина, библиотекарь Свято-Богоявленского Кутеинского мужского монастыря:
Могилевско-Оршанское православное братство решило обратиться к патриарху Иерусалимскому и попросить благословение на строительство монастыря в очень защищенном месте. Иоиль Труцевич первоначально искал место и нашел вот эту вот большую поляну. Поразительно то, что Богдан Стеткевич, будучи очень авторитетным землевладельцем, в такое трудное время гонений, все-таки добился разрешения – построить здесь монастырь.
Святая земля. Первым храмом при монастыре стал Богоявленский собор. Его начали возводить в 1623-м, в лучших традициях белорусского деревянного зодчества. В нем было 5 куполов, чудесный иконостас и росписи, но в конце 19 века жизнь собора оборвала молния. Он сгорел, но память о нем хранится в подземельях.
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В первой половине XVII века монахи построили церковь Святого Духа. Она была двухэтажная с божественными фресками. Спустя время, храм переделали и переосвятили в честь Живоначальной Троицы. В советские годы место для молитвы превратили в склад для удобрений, но несмотря на все перипетии, стены и фундамент выжили. В 1990-е жемчужину возродили. Резной иконостас и царские врата – неземная красота.
О золотом веке монастыря сегодня рассказывают в музейной экспозиции, которую разместили в былом братском корпусе. В начале XX века здесь стояли печи и готовили обеды. В советское время проживали люди, а сейчас приходят на культурные экскурсии, а рассказать есть что. Монахи возвели настоящий город: с мельницей, пасекой, конюшней, садом, прачечной, кузницей, амбарами и многим другим. Обеспечивали себя всем необходимым.
Ирина Киселева, смотритель музейной экспозиции:
В нашей музейной экспозиции представлены все артефакты, которые были найдены на территории монастыря. Это металлические изделия, керамические изделия. Самая у нас такая старая монетка – это боратинка Речи Посполитой 1659 года.
Просвещение в массы. При Лавре находилась известнейшая типография белорусского кириллического книгопечатания. Именно здесь Спиридон Соболь в 1631-м напечатал легендарный букварь, по которому учились читать дети и взрослые. Целые обозы со свежей богослужебной литературой уходили в Москву, Краков, Вильно, Львов. В библиотеке Кембриджа, Оксфорда, Копенгагена и Варшавы горды тем, что в их коллекциях есть книги, изданные в Кутеинском монастыре.
Религиозный туризм, что выдаем благодати. Приезжайте за душевной красотой и расцветайте, а новые идеи для выходных мы подскажем скоро.