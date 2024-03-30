Программирование для слабовидящих: чему обучают в колледже цифровых технологий?
Все люди разные и у каждого есть свои проблемы: у кого-то это нарушение зрения, у других – слуха, у третьих есть затруднения с передвижением. Однако, согласитесь, все это никак не сказывается на интеллектуальных и творческих возможностях.
Яркий тому пример – молодая девушка Анастасия. И хотя у нее есть проблемы со зрением, она не упустила возможность и воплотила себя как художника.
Проблемы со зрением не помешали Анастасии воплотить себя в роли педагога. Девушка преподает в Минском государственном колледже цифровых технологий творческое направление.
Анастасия Берговина, педагог дополнительного образования Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Наш клуб – это пространство, где наши учащиеся, независимо от своих ограничений и особенностей, могут раскрыть себя как личность и быть свободным, создавать для себя ту атмосферу, в которой комфортно. У нас была экскурсия. Мы посещали Музей кота. Это очень милый музей, в котором можно окунуться в атмосферу тепла, близости с пушистыми друзьями, ну и, конечно, можно погладить. Музей является тактильным.
В колледже помогают найти себя ребятам и в IT-сфере. Преподает им Александр Северин, который сам столкнулся с проблемами со зрением, но сумел вопреки всем препятствиям реализовать свой потенциал.
Александр Северин, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Я работаю с 2019 года в колледже цифровых технологий. С того момента, как сюда набрали первую группу учащихся с нарушением зрения. Преподаю цикл специальных дисциплин, то есть все дисциплины, которые связаны с программированием, у групп незрячих слабовидящих учащихся и также веду ряд предметов и дисциплин у групп нормотипичных учащихся. В университете имени Франциска Скорины в Гомеле я получил образование инженера-программист. Работал фрилансером.
Подробности в сюжете.