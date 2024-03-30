Программирование для слабовидящих: чему обучают в колледже цифровых технологий?

Все люди разные и у каждого есть свои проблемы: у кого-то это нарушение зрения, у других – слуха, у третьих есть затруднения с передвижением. Однако, согласитесь, все это никак не сказывается на интеллектуальных и творческих возможностях.

Яркий тому пример – молодая девушка Анастасия. И хотя у нее есть проблемы со зрением, она не упустила возможность и воплотила себя как художника.