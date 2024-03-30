Волонтёр с непростой судьбой – пообщались создателем инициативы «Детский город»

3 года добра для других. Настоящий герой нашего времени из Гродно дарит радость и надежду тем, кому это очень нужно. Волонтер Роман Яблошевский сам со сложной судьбой, от того его желание помогать другим еще сильнее. Про этого парня знает весь Гродно, но пришло время заявить о нем на всю страну.

Алеся Алехнович, ведущая:

Роман, у тебя непростое детство, тем не менее тебе удалось сохранить частичку тепла и добра в сердце. Кто помог тебе в этом? Как тебе это удалось?

Роман Яблошевский, волонтер:

Несмотря на то, что я провел свое детство в детском доме, мне помогали воспитатели, показывали примером, что нужно помогать, быть отзывчивым и не бросать в беде ближнего.

Юрий Царев, ведущий:

Скажи, в какой момент тебе пришло в голову заняться волонтерством? Когда пришла тебе эта идея?