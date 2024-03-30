Волонтёр с непростой судьбой – пообщались создателем инициативы «Детский город»
3 года добра для других. Настоящий герой нашего времени из Гродно дарит радость и надежду тем, кому это очень нужно. Волонтер Роман Яблошевский сам со сложной судьбой, от того его желание помогать другим еще сильнее. Про этого парня знает весь Гродно, но пришло время заявить о нем на всю страну.
Алеся Алехнович, ведущая:
Роман, у тебя непростое детство, тем не менее тебе удалось сохранить частичку тепла и добра в сердце. Кто помог тебе в этом? Как тебе это удалось?
Роман Яблошевский, волонтер:
Несмотря на то, что я провел свое детство в детском доме, мне помогали воспитатели, показывали примером, что нужно помогать, быть отзывчивым и не бросать в беде ближнего.
Юрий Царев, ведущий:
Скажи, в какой момент тебе пришло в голову заняться волонтерством? Когда пришла тебе эта идея?
Роман Яблошевский:
Когда я окончил школу, выпустился из детского дома, я участвовал в волонтерских организациях благотворительных: Лабиринт добра, Красный Крест. Потом я решил сам проводить мероприятия в учреждениях образования, в учреждениях культуры.
Юрий Царев:
Твое первое мероприятие самостоятельное…
Роман Яблошевский:
Мое первое мероприятие – мастер-класс по бумажным конвертикам, которое состоялось 30 июля 2021 года.
Алеся Алехнович:
Твоему проекту основному уже два с половиной года. Что является твоей основной мотивацией, как ты ее сохраняешь? Какая цель основная?
Роман Яблошевский:
Моя цель – быть нужным для общества, полезным. Как говорится: добро возвращается добром.
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