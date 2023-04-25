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Эрдоган наградил начальника спецотряда «Зубр» и Посла Беларуси за помощь в ликвидации последствий катаклизмов в Турции

25 апреля 2023 16:39
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Беларусь всегда готова оказать помощь и содействие дружественным странам. Наши специалисты не раз принимали участие в ликвидации природных катаклизмов и их последствий за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган наградил начальника спецотряда «Зубр» и Посла Беларуси за помощь в ликвидации последствий катаклизмов в Турции-1

Сегодня, 25 апреля, почетные награды из рук Реджепа Тайипа Эрдогана получили начальник отряда специального назначения «Зубр», а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции. Торжественная церемония награждения состоялась в президентском дворце.

Эрдоган наградил начальника спецотряда «Зубр» и Посла Беларуси за помощь в ликвидации последствий катаклизмов в Турции-4

В феврале 2023 года Турцию потрясла целая серия мощных подземных толчков. Жертвами природного катаклизма стали без малого 46 тысяч человек, десятки городов и целые провинции превратились в руины. В трудную минуту Беларусь не осталась в стороне. По поручению главы государства отряд из 64-х спасателей отправился в зону бедствия, чтобы бок о бок с турецкими коллегами разбирать завалы и искать выживших. При участии наших специалистов удалось отыскать и достать на поверхность живыми 6 человек. Еще 45 извлекли без признаков жизни. Миссия специального отряда «Зубр» в Турции продлилась 10 дней.

# Международное сотрудничество # общество # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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