Эрдоган наградил начальника спецотряда «Зубр» и Посла Беларуси за помощь в ликвидации последствий катаклизмов в Турции

Беларусь всегда готова оказать помощь и содействие дружественным странам. Наши специалисты не раз принимали участие в ликвидации природных катаклизмов и их последствий за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале 2023 года Турцию потрясла целая серия мощных подземных толчков. Жертвами природного катаклизма стали без малого 46 тысяч человек, десятки городов и целые провинции превратились в руины. В трудную минуту Беларусь не осталась в стороне. По поручению главы государства отряд из 64-х спасателей отправился в зону бедствия, чтобы бок о бок с турецкими коллегами разбирать завалы и искать выживших. При участии наших специалистов удалось отыскать и достать на поверхность живыми 6 человек. Еще 45 извлекли без признаков жизни. Миссия специального отряда «Зубр» в Турции продлилась 10 дней.