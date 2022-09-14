Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда

Лена Климук, кулинар:

Приготовим сырники со льном и томатным вареньем.

Берем творог, яйцо, добавляем лен, муку и крупную морскую соль. Разминаем все вилкой. Сформируем наши красивые сырники.

Присыпаем доску мукой, руки тоже должны быть в муке. Формируем шарик.

И главный секретик.

Сырники сформированы. Начинаем их жарить. Жарим сырники на среднем огне.

Сырники готовы, выкладываем все на тарелку.

А сейчас очень быстро сделаем варенье из помидоров черри. Нарезаем на половинки. Предварительно разогреваем сковородку. Добавляем немного растительного масла и чуть-чуть сливочного. Отправляем помидоры на сковородку. Теперь мелко порубим чеснок. Отправляем чеснок в сковородку. Порубим петрушку. Остается добавить соль и немножко сахара. Когда готовите что-то с помидорами, всегда чуть-чуть балансируйте кислоту томатов.

Не нужно доводить томаты до изнеможения. Буквально две минуты, и все готово.