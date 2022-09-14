Прямой эфир

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда

14 сентября 2022 15:17
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим сырники со льном и томатным вареньем.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-1

Берем творог, яйцо, добавляем лен, муку и крупную морскую соль. Разминаем все вилкой. Сформируем наши красивые сырники.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-4

Присыпаем доску мукой, руки тоже должны быть в муке. Формируем шарик.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-7

И главный секретик.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-10

Сырники сформированы. Начинаем их жарить. Жарим сырники на среднем огне.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-13

Сырники готовы, выкладываем все на тарелку.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-16

А сейчас очень быстро сделаем варенье из помидоров черри. Нарезаем на половинки. Предварительно разогреваем сковородку. Добавляем немного растительного масла и чуть-чуть сливочного. Отправляем помидоры на сковородку. Теперь мелко порубим чеснок. Отправляем чеснок в сковородку. Порубим петрушку. Остается добавить соль и немножко сахара. Когда готовите что-то с помидорами, всегда чуть-чуть балансируйте кислоту томатов.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-19

Не нужно доводить томаты до изнеможения. Буквально две минуты, и все готово.

Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда-22

Томаты готовы, перекладываем их в красивую пиалу. И подаем. Полезные сырники со льном готовы.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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