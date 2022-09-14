Сырники со льном и томатным вареньем. Вот рецепт необычного блюда

Лена Климук, кулинар:
Приготовим сырники со льном и томатным вареньем.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим сырники со льном и томатным вареньем.
Берем творог, яйцо, добавляем лен, муку и крупную морскую соль. Разминаем все вилкой. Сформируем наши красивые сырники.
Присыпаем доску мукой, руки тоже должны быть в муке. Формируем шарик.
И главный секретик.
Сырники сформированы. Начинаем их жарить. Жарим сырники на среднем огне.
Сырники готовы, выкладываем все на тарелку.
А сейчас очень быстро сделаем варенье из помидоров черри. Нарезаем на половинки. Предварительно разогреваем сковородку. Добавляем немного растительного масла и чуть-чуть сливочного. Отправляем помидоры на сковородку. Теперь мелко порубим чеснок. Отправляем чеснок в сковородку. Порубим петрушку. Остается добавить соль и немножко сахара. Когда готовите что-то с помидорами, всегда чуть-чуть балансируйте кислоту томатов.
Не нужно доводить томаты до изнеможения. Буквально две минуты, и все готово.
Томаты готовы, перекладываем их в красивую пиалу. И подаем. Полезные сырники со льном готовы.
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