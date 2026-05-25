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Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь

25 мая 2026 06:03
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Наращивание товарооборота, развитие промышленной кооперации, обмен технологиями. Беларусь последовательно укрепляет экономические связи с российскими регионами. Расширить пул двусторонних проектов намерен Татарстан – делегация этой республики во главе с Рустамом Миннихановым с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с официальным визитом находится делегация Татарстана.

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь-2

Именно межрегиональное сотрудничество называют двигателем союзной экономики. Для Беларуси такой формат взаимодействия в приоритете – это подчеркивает наш Президент. Диалог с Казанью выстроен – в 2025 году товарооборот составил 718 миллионов долларов, но потенциал для роста не исчерпан. 

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь-4

Так, Брестская область и Татарстан закрепили партнерство новой дорожной картой. В городе над Бугом стороны подписали масштабный план мероприятий по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на ближайшие два года. Наиболее перспективным направлением стороны считают авиастроение. Также в сфере интересов – аграрная сфера, промышленная кооперация, судостроение. 

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь-6

Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:
В отличие от различных планов мероприятий либо дорожной карты, в нем прописаны четкие конкретные пункты, по которым мы должны работать. Именно компания, сроки и ответственные лица. Я могу сказать, что это прекрасная дорожная карта.

Ярмарка и мастер-классы! В Минске стартовали Дни Казани.

Программа визита делегации Татарстана в Беларусь обширная. 25 мая планы будут определять в столице. Минск принимает Дни Казани. Ключевое событие – бизнес-форум, на площадке которого будут подписаны новые соглашения. В 2025 году две столицы установили побратимские связи, главная цель – усилить сотрудничество в экономике, промышленности и туризме. 

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь-8

Познакомиться с традициями и культурой Татарстана есть возможность у жителей и гостей Минска. На площадке у Дворца спорта – масштабный гастрофест «Вкусная Казань», выставка ремесленников и народных умельцев, программу сопровождают выступления артистов и творческих коллективов. 

# Михаил Баценко # Международное сотрудничество

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