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Александр Лукашенко поздравил лидеров стран Африканского союза с Днем Африки

25 мая 2026 05:37
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Беларусь с большим уважением относится к историческому наследию. Мы видим, как сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости, страны Африки уверенно трансформируются в мощный и влиятельный центр многополярного мира. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко председателю Африканского союза, Президенту Бурунди Эвариста Ндайишимийе, а также всем руководителям стран и правительств государств-членов объединения с Днем Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил лидеров стран Африканского союза с Днем Африки-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Для каждого народа на континенте этот день имеет глубокий смысл. Создание Организации африканского единства стало поворотным моментом в мировой истории, который ознаменовал решительный разрыв с колониальным прошлым. Этот праздник навсегда останется символом мужества, самоотверженной борьбы за право быть хозяевами на родной земле, триумфа идеи общеафриканской солидарности.

Президент Беларуси пожелал главам государств и правительств Африканского союза мира, благополучия и устойчивого развития, а председателю объединения – успехов на ответственной должности. 

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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