Ярмарка и мастер-классы! В Минске стартовали Дни Казани

В белорусской столице официально стартовали Дни Казани. Это ответный визит – прошлым летом масштабный праздник Минска принимали на берегах Волги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные мероприятия развернулись у Дворца спорта. Здесь можно насладиться самобытной инструментальной музыкой, увидеть выступления знаменитых татарских диджеев, а также ознакомиться с творчеством вокальных коллективов и сольных исполнителей. Также работает выставка-ярмарка и мастер-классы: обучают игре на традиционных татарских инструментах. Гостям предлагают отведать национальные блюда: плов с мясом, эчпочмаки, чак-чак и чай с молоком.

Людмила Юхневич, жительница Минска:

Была очень хорошая реклама у нас на белорусских просторах интернета. И мы вот с подругой решили приехать сюда посмотреть, посмотреть культуру Казани. Вы молодцы, что наша Республика Беларусь устраивает такие праздники для нас, чтобы мы узнавали культуру других стран, других республик. Очень даже интересно.