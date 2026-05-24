Ярмарка и мастер-классы! В Минске стартовали Дни Казани

В белорусской столице официально стартовали Дни Казани. Это ответный визит – прошлым летом масштабный праздник Минска принимали на берегах Волги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусской столице официально стартовали Дни Казани. Это ответный визит – прошлым летом масштабный праздник Минска принимали на берегах Волги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные мероприятия развернулись у Дворца спорта. Здесь можно насладиться самобытной инструментальной музыкой, увидеть выступления знаменитых татарских диджеев, а также ознакомиться с творчеством вокальных коллективов и сольных исполнителей.
Также работает выставка-ярмарка и мастер-классы: обучают игре на традиционных татарских инструментах. Гостям предлагают отведать национальные блюда: плов с мясом, эчпочмаки, чак-чак и чай с молоком.
Людмила Юхневич, жительница Минска:
Была очень хорошая реклама у нас на белорусских просторах интернета. И мы вот с подругой решили приехать сюда посмотреть, посмотреть культуру Казани. Вы молодцы, что наша Республика Беларусь устраивает такие праздники для нас, чтобы мы узнавали культуру других стран, других республик. Очень даже интересно.
Павел Крамар, фуд-блогер:
Рай здесь. Все виды чак-чака. Шашлык из конины. Эчпочмак. И обязательно взять сушеного вяленого гуся. Хамон. В одной точке, где нужно отстоять очередь. Гусь обязательно очень вкусный.
Дни Казани в Минске продлятся по 26 мая. Это уникальная возможность для укрепления не только экономических, но и культурных связей Беларуси с этим российским регионом.