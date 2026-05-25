Лукашенко поздравил Короля Иордании Абдалла II с Днем Независимости

В условиях многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное белорусско-иорданское сотрудничество, основанное на принципах взаимных уважения и доверия, отвечает интересам двух народов. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II c национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря вашему стратегическому видению, энергии и искренней преданности своей стране Иордания добилась значительных успехов в решении актуальных задач экономического и социального развития. Сегодня Королевство пользуется авторитетом в мире, играет конструктивную роль в решении вопросов региональной и международной повесток дня.

Президент Беларуси пожелал Королю Иордании крепкого здоровья и успехов в ответственных государственных делах, а каждому жителю Иордании – мира и счастливой жизни.