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Лукашенко поздравил Короля Иордании Абдалла II с Днем Независимости

25 мая 2026 05:45
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В условиях многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное белорусско-иорданское сотрудничество, основанное на принципах взаимных уважения и доверия, отвечает интересам двух народов. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II c национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Короля Иордании Абдалла II с Днем Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Благодаря вашему стратегическому видению, энергии и искренней преданности своей стране Иордания добилась значительных успехов в решении актуальных задач экономического и социального развития. Сегодня Королевство пользуется авторитетом в мире, играет конструктивную роль в решении вопросов региональной и международной повесток дня.

Президент Беларуси пожелал Королю Иордании крепкого здоровья и успехов в ответственных государственных делах, а каждому жителю Иордании – мира и счастливой жизни.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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