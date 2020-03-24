Глава службы такси: «Наш клиент стареет»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Когда мы говорим о постоянной клиентуре, как у вас с этим обстоит дело?

Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство людей. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»

Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Тренды какие?! Я думаю, тренды, вообще, на самом деле, мировые, то есть количество клиентов, которые звонили, конечно, уменьшается, потому что на примере нашего клиента – наш клиент стареет, причём это естественным путём происходит.

Те, кто отдаёт, допустим, предпочтение чему-то понятному, не хочет привязывать карточку, не умеет пользоваться приложениями. Они а – умирают, б – они обзаводятся семьями, покупают свои машины, они начинают меньше ездить по ночным клубам с возрастом.

Молодёжь, допустим, студенческая, они предпочитают вдвоём, втроём. Мы все были студентами, часть из нас училась не там, где мы жили. Я сам учился в Ленинграде, начинал там своё обучение и помню, как мы там собирались, полдороги проезжали и дальше выходили, шли пешком, потому что денег после какого-то клуба просто не было в кармане.