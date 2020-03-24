Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:

Здесь есть тоже государственный интерес. Где же государственный интерес? Трудоустройство людей. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере. Вы считаете, это мало? И чем сегодня 20-летний водитель отличается от водителя 60-летнего, к примеру, в плане безопасности? Это весьма и весьма субъективные моменты и условные.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:

Я в ужасе от того, что Вы можете задать такой вопрос: чем 20-летний от 60-летнего отличается?! Во-первых, стажем.