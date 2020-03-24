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Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»

24 марта 2020 12:28
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Здесь есть тоже государственный интерес. Где же государственный интерес? Трудоустройство людей. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере. Вы считаете, это мало? И чем сегодня 20-летний водитель отличается от водителя 60-летнего, к примеру, в плане безопасности? Это весьма и весьма субъективные моменты и условные.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Я в ужасе от того, что Вы можете задать такой вопрос: чем 20-летний от 60-летнего отличается?! Во-первых, стажем.

Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»-1

Игорь Комаровский:
Я имею в виду с точки зрения безопасности пассажиров.

Екатерина Станкевич:
60 лет – это тоже вы назвали такой предельный возраст.         

Игорь Комаровский:
Извините, дискриминации у нас не должно быть в обществе.

Екатерина Станкевич:
Безусловно. Но я, например, выберу 60-летнего и не потому что мне уже намного больше, чем 20.

# Такси Минска # общество # Игорь Комаровский # Екатерина Станкевич

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