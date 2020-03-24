Лариса Гринько: «Люди хотят быть немножко лучше, чем они есть. Может, потому что у нас слой селебрити очень узкий»

Лариса Гринько, телеведущая: Мы же все что-то недоговариваем, правда? Хочется выглядеть иногда лучше, чем ты есть. Иногда чего-то там возвеличить. Характерно, что у меня, вот когда я работала в программе «Судьбы своей хозяйка»… Ну Вы знаете, что сейчас чёрный пиар, белый пиар – лишь бы пиар, лишь бы ты звучал.

Лариса Гринько:

Да. Для нашего общества, во всяком случае, для среднего возраста это очень нехарактерно. Вот когда ты договариваешься о съёмках с какой-нибудь женщиной, очередной героиней, начинаешь определять какие-то вопросы, направления нашей беседы. Я говорю: «Вот это, это». А она говорит: «Второй брак? Нет, второй брак не надо говорить! Что Вы!» Понимаете, исповеди не получится, потому что люди хотят быть немножко лучше, чем они есть на самом деле. Может, потому что у нас этот слой селебрити очень узкий, поэтому, наверное, это – все друг друга знают. Но мы хотим вот быть такими.