«Нам придётся искать разумный и взвешенный компромисс». Парламент готовит предложения по смягчению влияния COVID-19 на экономику

Новости Беларуси. Соглашение с ЕС по визам Беларусь планирует ратифицировать в начале апреля на весенней сессии. Об этом 24 марта журналистам сообщили в парламенте перед началом заседания комиссии по международным делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии в начале января в Брюсселе. Такой шаг позволит оптимизировать процесс получения шенгена, а также снизит стоимость визы. Переговоры по этому вопросу Минск и Брюссель вели более 5 лет.

Кроме того, обсудили на заседании и тему коронавируса. Парламент готовит предложения по смягчению влияния COVID-19 на экономику.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предложения бизнеса мы считаем первичными. Люди на местах, люди, которые сталкиваются с этой ситуацией на практике, мне кажется, лучше других понимают, что можно сделать для того, чтобы облегчить ситуацию. Другой вопрос, что возможности правительства тоже не безграничны. Поэтому нам придется тут искать разумный и взвешенный компромисс.

Надо отметить, что предприятия не просят денег даже, они просят отсрочки по налоговым платежам, по арендной плате, просят о снижении стоимости кредитов. Это, наверное, те такие массовые предложения, которые поступают из очень многих источников. Есть еще целый ряд, но это уже нужно разбираться более детально.

Все предложения депутаты обобщат к концу недели и после передадут их в Совет министров.