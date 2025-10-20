Делегация Мордовии с рабочим визитом посещает Беларусь
Межрегиональное сотрудничество – основа единства Беларуси и России. Это не раз подчеркивал наш Президент и на просторах Союзного государства. Взаимовыгодные, многоплановые контакты поддерживают между собой практически все области Беларуси и субъекты Российской Федерации. Вот уже несколько дней в нашей стране находится делегация Республики Мордовия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 октября в Минске запланирован двусторонний бизнес-форум, заседание рабочей группы по сотрудничеству, ряд встреч, в том числе с руководителями белорусских промышленных предприятий.
До этого гости работали в Бересткой области, где глава Республики Мордовия Артем Здунов подчеркнул, что целью визита в Беларусь является проведение переговоров, направленных на развитие сотрудничества, причем по самым различным направлениям. От культуры и образования до экономической и промышленной кооперации.
Приоритетным направлением инвестиционной деятельности республики является развитие светотехнки. В Брест россияне приехали уже с конкретными предложениями по созданию импортозамещающей перспективной продукции.
Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия):
Саранск, как столица света в Советском Союзе, так и сейчас держит эту марку, занимается всем, что связано с источниками света. Такие же предприятия есть и в Брестской области, поэтому это одно из направлений, на которое мы точно сделаем большой акцент. На то, чтобы вместе производить и продавать, потому что рынок достаточно большой вокруг, и здесь в содружестве можно много что интересного сделать. В частности, поработать по конкурентам из дальнего зарубежья, которых вполне можно заместить, работая совместно.
Общие взгляды у нас и в вопросах воспитания молодежи. Российская делегация побывала в патриотическом центре, который строился всей страной. Гости остались впечатлены условиями, в которых проходят учебно-тренировочные занятия, работают патриотические клубы. Сюда пригласили и молодежь из Мордовии.
Виктор Рафалович, заместитель председателя Брестского облисполкома:
В Ульяновске, Пензенской области у нас ребята уже проходили подготовку, и наши ребята были тоже в российских регионах. Я думаю, что это плодотворное сотрудничество продолжится и будет только расширяться, как по масштабам, так и, конечно же, по качеству этого процесса, образовательного, воспитательного, который мы будем давать в нашем патриотическом центре.
Делегация Мордовии также посетила сакральное для всех место Брестскую крепость. В благодарность за мир поколению-победителю к подножию монумента легли цветы и венки.