Делегация Мордовии с рабочим визитом посещает Беларусь

Межрегиональное сотрудничество – основа единства Беларуси и России. Это не раз подчеркивал наш Президент и на просторах Союзного государства. Взаимовыгодные, многоплановые контакты поддерживают между собой практически все области Беларуси и субъекты Российской Федерации. Вот уже несколько дней в нашей стране находится делегация Республики Мордовия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября в Минске запланирован двусторонний бизнес-форум, заседание рабочей группы по сотрудничеству, ряд встреч, в том числе с руководителями белорусских промышленных предприятий. До этого гости работали в Бересткой области, где глава Республики Мордовия Артем Здунов подчеркнул, что целью визита в Беларусь является проведение переговоров, направленных на развитие сотрудничества, причем по самым различным направлениям. От культуры и образования до экономической и промышленной кооперации. Приоритетным направлением инвестиционной деятельности республики является развитие светотехнки. В Брест россияне приехали уже с конкретными предложениями по созданию импортозамещающей перспективной продукции.

Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия):

Саранск, как столица света в Советском Союзе, так и сейчас держит эту марку, занимается всем, что связано с источниками света. Такие же предприятия есть и в Брестской области, поэтому это одно из направлений, на которое мы точно сделаем большой акцент. На то, чтобы вместе производить и продавать, потому что рынок достаточно большой вокруг, и здесь в содружестве можно много что интересного сделать. В частности, поработать по конкурентам из дальнего зарубежья, которых вполне можно заместить, работая совместно.

Общие взгляды у нас и в вопросах воспитания молодежи. Российская делегация побывала в патриотическом центре, который строился всей страной. Гости остались впечатлены условиями, в которых проходят учебно-тренировочные занятия, работают патриотические клубы. Сюда пригласили и молодежь из Мордовии.