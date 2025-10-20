«Будем делиться опытом». Лукашенко провёл встречу с главой Мордовии

В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент провел встречу с главой этого российского региона. Артем Здунов посещал Беларусь 2 года назад, пришло время подвести промежуточные итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительная динамика взаимодействия есть. С 2020 года, например, совместный товарооборот вырос практически в три раза: с 55 миллионов долларов до 133. Однако стороны констатировали, что потенциал полностью не раскрыт. Александр Лукашенко ориентирует на поиск новых направлений сотрудничества, в том числе инновационных. Совместными усилиями можно достичь серьезного результата, например, в сфере искусственного интеллекта. Беларусь активно внедряет разработки в промышленность, но, учитывая подвижность отрасли, делать это необходимо еще быстрее.