«Будем делиться опытом». Лукашенко провёл встречу с главой Мордовии
В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент провел встречу с главой этого российского региона. Артем Здунов посещал Беларусь 2 года назад, пришло время подвести промежуточные итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Положительная динамика взаимодействия есть. С 2020 года, например, совместный товарооборот вырос практически в три раза: с 55 миллионов долларов до 133. Однако стороны констатировали, что потенциал полностью не раскрыт.
Александр Лукашенко ориентирует на поиск новых направлений сотрудничества, в том числе инновационных. Совместными усилиями можно достичь серьезного результата, например, в сфере искусственного интеллекта. Беларусь активно внедряет разработки в промышленность, но, учитывая подвижность отрасли, делать это необходимо еще быстрее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мордовия – один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства, если взять общий объем. Мы также гордимся своим научным потенциалом и стремимся максимально использовать наши разработки в производстве.
Мы об этом очень много говорим и намечаем конкретные планы по инновациям. Поэтому давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами сферы информационных технологий, подготовки IT-специалистов, совместную работу над программными продуктами, модным сейчас искусственным интеллектом. Будем делиться опытом.
Взаимодействие в области фармацевтики. Считаю возможным установление взаимодействия между Белорусским государственным медицинским университетом и Мордовским государственным университетом в части подготовки или переподготовки специалистов. На производственных мощностях «Белмедпрепаратов» возможна организация выпуска лекарственных препаратов. Думаю, что здесь мы можем достичь определенных результатов, тем более, что вы знакомы с нашими предприятиями и нашей продукцией.