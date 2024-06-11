Ветераны труда побывали на экскурсии во Дворце Независимости – впечатления посетителей

Ветераны из Гомельской области сегодня, 11 июня, побывали во Дворце Независимости на экскурсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они эту поездку в Минск ждали давно. Посетителям рассказали историю чуть ли каждого кабинета. Под сводами этого монументального сооружения, действительно, много поразительного. И от гостей не скрывали ничего. Здесь ежедневно пишется новейшая история Беларуси: проходят совещания Президента по внутренней и внешней политике, получают награды самые трудолюбивые и талантливые белорусы. Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости.

Многие интерьеры для гостей знакомы заочно. Именно их показывают в новостях. Например, Каминный зал. Здесь буквально за пару часов до экскурсии – Президент принимал парламентскую делегацию из Азербайджана. Комфорт и атмосферу, располагающую к обстоятельному разговору, ветераны ощутили и на себе. Однако главная особенность Дворца Независимости – все создано белорусами и из отечественных материалов. И для ветеранов труда это многое значит.

Виктор Битюков, председатель Совета ветеранов Белорусского металлургического завода:

Красиво! И гордость берет за то, что все сделано именно здесь, не где-то там за границей, а именно здесь. И в свое время я, может быть, и приложил руку к строительству этого Дворца, потому что я выплавлял металл для этого.