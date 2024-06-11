C 1 июля в Беларуси изменится порядок получения социальных выплат – рассказываем о нововведениях

С 1 июля в Беларуси изменится порядок получения пенсий и пособий. Коснется это граждан, которые проживают в Минске, городах областного подчинения и райцентрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь все выплаты будут осуществляться через банки.

Отметим, что нововведения не затронут пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II группы, семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и получателей соцвыплат, которые проживают в сельской местности. Данные категории по-прежнему смогут забирать выделенные денежные средства на почте или непосредственно дома, по месту проживания. Открыть базовый счет в банке для получения пенсии или пособия можно до конца следующей недели.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Для получения социальных выплат, включая пенсии, с 1 июля необходимо открыть базовый счет в банке, написать заявление о переводе социальных выплат через банк. Заявление будет передано банком пенсионным органам. При этом хочу обратить внимание всех получателей социальных выплат, которые должны получать их на банки с 1 июля, о том, что получение данных выплат через банк не означает использование в обязательном порядке банковской платежной карточки. Можно получить социальные выплаты в кассе банка наличными деньгами.