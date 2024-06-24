Глава МИД России посетит с официальным визитом Беларусь

О работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства пойдет речь во время 2-дневного официального визита в Беларусь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начинается сегодня, 24 июня. Основной акцент будет также сделан на проработке темы формирования новой архитектуры евразийской безопасности.

В целом визит приурочен к 32-й годовщине установления дипотношений между Беларусью и Россией. Программой предусмотрены встречи и переговоры, в том числе с председателями Совета Республики и Палаты представителей, министром иностранных дел.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

В рамках переговоров министров иностранных дел будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, а также внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Будет намечен график дальнейших контактов, включая проведение в IV квартале текущего года в Минске ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси.

По итогам планируется подписание министрами совместного заявления об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции и совместного обращения к главам исполнительных структур дружественных евразийских объединений с приглашением к диалогу по вопросам безопасности в Евразии и работе над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке.

Также известно, что руководитель российского МИД возложит венок к монументу Победы в столице и выступит перед слушателями и преподавателями Академии управления при Президенте Беларуси.