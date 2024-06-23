Он сохранил страну и начал её развивать – российский журналист о 30-летии президентства Лукашенко
Знаковая дата для страны. В 2024 году исполняется 30 лет институту президентства в Беларуси. Конституция 1994 года впервые в нашей истории предусматривала в системе высших органов власти должность Президента. А ровно 30 лет назад в стране состоялся первый тур президентских выборов.
Тогда Лукашенко противостояли 6 кандидатов. Во второй тур он вышел вместе с Кебичем, который по итогу набрал около 18 % голосов, а за Лукашенко проголосовали больше 80 %. Белорусский истеблишмент в то время не воспринимал молодого политика всерьез. Но главное, что народ сделал свой выбор и не ошибся в том, кому доверил судьбу еще неокрепшей республики. Александр Лукашенко обещал навести порядок в Беларуси, бороться с коррупцией, поднять промышленность, не забросить сельское хозяйство. Но мало сказать. В то время, кстати, было много популистов, которые только и умели, что красиво говорить, а как до дела доходило, то результат по нулям. К 1994 году народ откровенно устал от такой ситуации и выбрал того, кто не сыпал пустыми обещаниями, а был готов к работе. Человека от земли, простого, но знающего и людей, и страну.
В то, что Александр Лукашенко состоялся как политик, как лидер, сейчас уже никто не сомневается. Да, можно критиковать Президента, страну, но нельзя не согласиться, что Лукашенко – номер один, как в Беларуси, так и в мире. В наше время зарубежный политик как-то обмельчал. Посмотрите на нынешних лидеров Европы. Ни мнения, ни воли, ни смелости. Единицы могут вести независимую политику, отвечать за свои слова и поступки и ставить национальные интересы во главу угла. Наш Президент – из таких.
Но политический путь Лукашенко не был сплошь устлан розами. Вспомните хотя бы Беларусь в тот период, когда первыйПрезидент встал у руля страны.
Пустые полки, народ без денег, промышленность развалена, политический кризис и борьба за власть. Вот как сам Президент вспоминает те годы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В экономике было сложно. Особенно сохранить независимость. Никому наша независимость не нужна была. В экономике мы конкуренты, все хотели поглотить. В политике мы тоже конкуренты, все смотрели и зубами щелкали. Но надо уметь себя защитить. Сейчас мы немножко научены этому, и уже есть чем защитить свою страну. Тогда было сложнее.
Если вернуться в те годы, то с приходом Лукашенко скептики говорили, что в Беларуси не будет демократии. Но демократия – такое растяжимое понятие, что каждый его трактует, как хочет. Главное, что удалось Президенту – он сохранил страну и начал ее развивать. Плоды той политики мы пожинаем до сих пор и уверенно себя чувствуем, что бы ни происходило вокруг.
Армен Гаспарян, журналист (Россия):
Беларусь точно так же, как и все остальные бывшие республики СССР, была ментально не готова к независимости. Потому что одно дело – прыгать на площади, а совсем другое дело – принять страну, где развалились привычные экономический связи. Лукашенко тогда, в 1994 году, не произнес чего-то сверхзапредельного, он просто видел, во-первых, то, что произошло в стране, он понимал настрой людей, и он также понимал, что если не предпринимать меры срочные, то это будет абсолютный крах всего. Ему поверили. Главное, что Лукашенко сделал – он сохранил страну и начал ее развивать. Он, действительно, опираясь каким-то образом на то хорошее, что было в Советской Беларуси, это все сильно осовременил. Это было сделать тяжело. Это не самая популярная была тогда политическая линия. Но лучший итог этому процессу дает история, дает прошедшее время. Время показало, что то, что он делал, было правильно.