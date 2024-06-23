Он сохранил страну и начал её развивать – российский журналист о 30-летии президентства Лукашенко

Знаковая дата для страны. В 2024 году исполняется 30 лет институту президентства в Беларуси. Конституция 1994 года впервые в нашей истории предусматривала в системе высших органов власти должность Президента. А ровно 30 лет назад в стране состоялся первый тур президентских выборов.

Тогда Лукашенко противостояли 6 кандидатов. Во второй тур он вышел вместе с Кебичем, который по итогу набрал около 18 % голосов, а за Лукашенко проголосовали больше 80 %. Белорусский истеблишмент в то время не воспринимал молодого политика всерьез. Но главное, что народ сделал свой выбор и не ошибся в том, кому доверил судьбу еще неокрепшей республики. Александр Лукашенко обещал навести порядок в Беларуси, бороться с коррупцией, поднять промышленность, не забросить сельское хозяйство. Но мало сказать. В то время, кстати, было много популистов, которые только и умели, что красиво говорить, а как до дела доходило, то результат по нулям. К 1994 году народ откровенно устал от такой ситуации и выбрал того, кто не сыпал пустыми обещаниями, а был готов к работе. Человека от земли, простого, но знающего и людей, и страну.

В то, что Александр Лукашенко состоялся как политик, как лидер, сейчас уже никто не сомневается. Да, можно критиковать Президента, страну, но нельзя не согласиться, что Лукашенко – номер один, как в Беларуси, так и в мире. В наше время зарубежный политик как-то обмельчал. Посмотрите на нынешних лидеров Европы. Ни мнения, ни воли, ни смелости. Единицы могут вести независимую политику, отвечать за свои слова и поступки и ставить национальные интересы во главу угла. Наш Президент – из таких.

Но политический путь Лукашенко не был сплошь устлан розами. Вспомните хотя бы Беларусь в тот период, когда первыйПрезидент встал у руля страны. Пустые полки, народ без денег, промышленность развалена, политический кризис и борьба за власть. Вот как сам Президент вспоминает те годы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В экономике было сложно. Особенно сохранить независимость. Никому наша независимость не нужна была. В экономике мы конкуренты, все хотели поглотить. В политике мы тоже конкуренты, все смотрели и зубами щелкали. Но надо уметь себя защитить. Сейчас мы немножко научены этому, и уже есть чем защитить свою страну. Тогда было сложнее.

Если вернуться в те годы, то с приходом Лукашенко скептики говорили, что в Беларуси не будет демократии. Но демократия – такое растяжимое понятие, что каждый его трактует, как хочет. Главное, что удалось Президенту – он сохранил страну и начал ее развивать. Плоды той политики мы пожинаем до сих пор и уверенно себя чувствуем, что бы ни происходило вокруг.