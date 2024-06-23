Претендуют больше 200 предприятий – кто получит Государственный знак качества?

Идет глобальный передел рынков, но для белорусов никто не будет держать тепленькое местечко – нет времени на раскачку. С другой стороны, важно, с тем как растут объемы и темпы поставок, не потерять в качестве. Конкуренция в мире большая, есть из чего выбрать, но белорусское – это бренд, уровень которого нужно повышать. В том числе для этого Президент предложил учредить особый знак качества. Наподобие того, как это было в Советском Союзе. Традицию решено было возродить, но наполнить новым содержанием. Так появился отдельный знак качества, каждая грань которого несет определенное значение. Сейчас в списке претендентов на белорусский знак отличия больше 200 предприятий и 6 сотен товаров. Репортаж Алеси Ивановой.

В 2024 году у белорусских предприятий появилась возможность доказать высокий уровень своей продукции. Идею учредить в Беларуси единый Государственный знак качества глава государства поддержал еще в прошлом году при посещении одного из предприятий Гомельской области. Александр Лукашенко не раз акцентировал внимание на том, что обеспечить население качественным продуктом – задача первой необходимости. Читайте здесь. Еще во времена СССР Государственный знак качества использовался для маркировки серийной продукции гражданского назначения, которая отвечала самым высоким стандартам. Пять граней эмблемы отражали все составляющие качества. Сейчас же старую традицию решили возродить.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Госстандарт разработал логотип этого знака, который сегодня представляет пятиугольник, внутри которого Беларусь и символичные весы, которые символизируют устойчивость системы, достижения качества, баланс между показателями качества, безопасности товара и мнением потребителей. Безопасность, экологичность, технологичность, эстетичность и инновационность – пять критериев, которым должна соответствовать продукция, претендующая на присвоение Государственного знака качества. Оценку всех показателей производит специально созданная комиссия, куда вошли представители Госстандарта, Министерства природы, комитета по науке и технологиям, а также отраслевые органы госуправления. Каждый осуществляет проверку в соответствии со своей компетенцией.

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Государственный комитет по науке и технологиям будет рассматривать материалы на предмет определения соответствия продукции критерию инновационности. Инновационность – это не просто что-то новое. Продукция должна хорошо зарекомендовать себя на рынке. Она уже должна производиться. И уже потребитель должен за нее проголосовать рублем, что называется. Не менее трех лет должны быть производства и продажи этой продукции.