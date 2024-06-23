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Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?

23 июня 2024 19:14
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На неделе презентовали обновленную форму для белорусских военных. Все элементы гардероба уже прошли апробацию в реальных условиях. Но наша Полина Королева решила провести еще один краш-тест одежде в стиле хаки для программы «Неделя» на СТВ.

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-1

Хорошая военная форма – это наука, опыт прошлого и в некоторой степени взгляд в будущее. Она должна быть удобной, практичной и маскирующей. А кроме того, соответствовать задачам, которые стоят перед тем или иным родом войск. Беларусь за 30 лет суверенитета не участвовала в вооруженных конфликтах, тем не менее, это не повод относиться к обмундированию спустя рукава. А в нынешней обстановке тем более. Неудивительно, что новые элементы формы согласовывали с главой государства. Александр Лукашенко на личном примере знает, как важен комфорт военного.

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что вас не устраивает, что вы хотите нового?

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-7

Вопрос понятный, учитывая что в 2019-м белорусскую армию уже переодевали. Забегая вперед, те изменения были более масштабными: от корректировок в покрое до появления новых элементов обмундирования. Нынешние нововведения тоже выросли не на пустом месте. Но, если разделять форму на боевую и повседневную, новинок во второй категории больше. Очередное напоминание о том, что воевать мы не планируем. Тем не менее готовыми надо быть ко всему.

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-10

Юрий Герасимчик, заместитель начальника первого отдела вещевого управления Министерства обороны Беларуси:
На постоянной основе проводится работа по совершенствованию предметов военной формы одежды. Три фактора, на которые мы опираемся при разработке той или иной формы одежды, – это изучение опыта различного вида вооруженных конфликтов, использование вооруженными силами различных государств формы одежды. И третье – пожелания, отзывы, замечания самих военнослужащих.

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-13

Прежде чем принять элемент формы на снабжение, опытные образцы отшивают и отдают в воинские части для пробной носки. За более чем полгода подобной эксплуатации в казармах привыкли к джемперам на флисе.

Форму оценил Президент – в чём особенность новинок в гардеробе военных?-16

Полина Королева, политический обозреватель:
Все в военной форме должно быть максимально функциональным. Если вам кажется, что какой-то элемент не к месту, не переживайте специалисты все продумали. Взять хотя бы гусарский костюм. Доломаны – короткие куртки – по-прежнему считаются одними из самых красивых за счет витых шнуров. Но и у них была своя практическая задача – защита от рубящих сабельных ударов.

Какие разработки используют в Беларуси для современной военной формы и что за секреты могут раскрыть производители? Смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Полина Королева # Александр Лукашенко

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