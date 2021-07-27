Глава Курчатовского института о Беларуси: единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку

Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):

Я вам должен сказать, что у нас, конечно, очень много общего. Но я хотел бы вас поздравить на самом деле знаете с чем? Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Я должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Потому что мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество делегаций из наших, так сказать, бывших республик, сегодня независимых государств, входящих либо в СНГ, либо в другое образование. Но надо сказать, что наука в таком виде сохранилась у вас.