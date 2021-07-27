Глава Курчатовского института о Беларуси: единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):
Я вам должен сказать, что у нас, конечно, очень много общего. Но я хотел бы вас поздравить на самом деле знаете с чем? Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Я должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Потому что мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество делегаций из наших, так сказать, бывших республик, сегодня независимых государств, входящих либо в СНГ, либо в другое образование. Но надо сказать, что наука в таком виде сохранилась у вас.
И вы знаете, я хорошо помню, как все говорили: вот, Александр Григорьевич консервирует советскую жизнь, одно, второе. А я вот сегодня, выйдя, на самом деле совершенно искренне скажу, это наше общее мнение, был поражен: поезда шикарные, электрички новые свои, автобусы свои, троллейбусы свои. И наука сохранилась.
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