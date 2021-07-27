Первый в городе и один из самых больших в стране. Посмотрите, какой мурал почти завершили в Бресте

Новости Беларуси. В высоту девятиэтажного дома. В Бресте завершают один из самых крупных муралов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изображение с легендарным защитником Брестской крепости Петром Гавриловым появилось на многоэтажке на одноименной улице. Его называли кошмаром Гитлера. В Жлобине появится мурал с легендарным командиром советской армии

Такого масштаба мурал стал первым в Бресте. За работу взялись минские художники. Чтобы нанести изображение на фасад дома высотой в 25 метров, им понадобилась строительная люлька, усердие и больше месяца времени. Герой Петр Гаврилов предстает через образ фотографии. Дополняют композицию часы и пожелтевшие страницы как символы связи между настоящим и ускользающим прошлым.

Александра Пармон, художник арт-студии «Алмира»:

Обычно муралы рисуются за 5-9 дней. Мы делаем этот проект месяц, и очень хочется. Долгая техника – в основном я работаю кистями, мы совмещаем с аэрозольными красками, но в основном кистями – это художественная детализация. Из-за этого время сильно растягивается. Хочется сделать качественно. Будет смотреть большое количество людей. Хочется донести не только идею мурала, но и эстетическую ценность искусства.

Кирилл Кулаковский, художник арт-студии «Алмира»:

Наш самый страшный враг – это погода. Когда идет дождь, работать мы не можем. Желательно до дождя тоже. Если часа полтора-два остается и я бы покрасил акрилом в градусов 20 тепла, то с большей вероятностью все размоет.

Майор Петр Гаврилов в первые же дни войны возглавил оборону цитадели. Под его руководством бойцы на протяжении 20 дней сражались за Восточный форт, куда немцы направили почти двухтомную бомбу «Сатана». После месяца героического сопротивления он стал последним, кого взяли в плен.

Алексей Шевердин, заместитель главы администрации Московского района Бреста:

Главная роль – это патриотическое воспитание. Сегодня, к сожалению, многие пытаются переписать историю. Молодежь – не каждый знает наших героев, героев войны, защитников Брестской крепости. Гаврилов Петр Михайлович – это одна из тех фигур, величин, которую должен знать каждый брестчанин, каждый житель нашей страны. Это маленький шаг к тому, чтобы увековечить память и напоминать лишний раз о событиях страшных, которые были в те далекие 1940-е.

Татьяна Нестерук, жительница Бреста:

Сделал такой подвиг герой наш, нашего города. Очень приятно это. И, конечно, наш дом будет такой единственный в Бресте. Это приятно. Горжусь, что я живу в этом доме.