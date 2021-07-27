«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курчатовский институт создавался как секретная лаборатория для изучения ядерных материалов. Сегодня это один из ведущих мировых научных центров, первая национальная лаборатория России.
К Беларуси центр имеет самое прямое отношение, поэтому Президент гостей-ученых встречал по-особенному душевно и тепло. Глава государства с порога признался: эту встречу ждали давно.
– Привет, дорогой. А то все по телевизору, по телевизору. Поймал когда-то посла нашего и говорю: «Слушай, ты знаешь человека?» «Дружу», – говорит. Ну так…
– … вези. Привез в мешке. Спасибо большое за приглашение, мы очень тронуты. Важное дело!
– Очень важное.
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