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«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института

27 июля 2021 17:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института-1

Курчатовский институт создавался как секретная лаборатория для изучения ядерных материалов. Сегодня это один из ведущих мировых научных центров, первая национальная лаборатория России.

«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института-4

К Беларуси центр имеет самое прямое отношение, поэтому Президент гостей-ученых встречал по-особенному душевно и тепло. Глава государства с порога признался: эту встречу ждали давно.

«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института-7

– Привет, дорогой. А то все по телевизору, по телевизору. Поймал когда-то посла нашего и говорю: «Слушай, ты знаешь человека?» «Дружу», – говорит. Ну так… 
– … вези. Привез в мешке. Спасибо большое за приглашение, мы очень тронуты. Важное дело! 
– Очень важное.

«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Ковальчук # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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