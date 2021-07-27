«Привёз в мешке». Вот как начиналась встреча Александра Лукашенко и главы Курчатовского института

Курчатовский институт создавался как секретная лаборатория для изучения ядерных материалов. Сегодня это один из ведущих мировых научных центров, первая национальная лаборатория России.

– Привет, дорогой. А то все по телевизору, по телевизору. Поймал когда-то посла нашего и говорю: «Слушай, ты знаешь человека?» «Дружу», – говорит. Ну так…

– … вези. Привез в мешке. Спасибо большое за приглашение, мы очень тронуты. Важное дело!

– Очень важное.