Лукашенко: мы впервые в истории страны отмобилизовали целую механизированную бригаду!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос эффективности нашей системы безопасности сейчас упирается в решение первоочередных задач. Александр Лукашенко призывает мыслить приземленно. В конце концов опыт конфликтов показывает: побеждают скорость, маневренность, точность, острота слуха и зрения, а дорогое, но неповоротливое против этого мало спасает. Хотя от покупки последнего Президент буквально отговорил руководство Минобороны в свое время. Время показало, кто был прав.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб. В этом суть нашей стратегии. Проведенные проверки боевой и мобилизационной готовности войск подтвердили способность соединений и частей выполнить задачи по предназначению. И впредь этому вопросу мы будем уделять первостепенное внимание.

Акцентирую: мы впервые в истории страны отмобилизовали целую механизированную бригаду, отдельную. Также провели ряд проверок сил немедленного реагирования, при этом смоделировали реальные условия эскалации конфликта. Как мне докладывают, что с задачей в целом справились. В целом. Вместе с тем выявлены недоработки в качестве подготовки войск и в первую очередь в профессиональной подготовке офицеров.

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