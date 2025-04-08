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Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Италии

08 апреля 2025 20:02
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Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала теннисного турнира в итальянской Санта-Маргарите, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче стартового круга белоруска одержала победу над Эллой Макдональд из Великобритании. Первую партию Кристина проиграла – 4:6. Зато в последующих была сильнее со счетом 6:3, 6:3. 

В этом турнире также принимает участие Юлия Готовко. Она не сумела пройти квалификацию и в основной сетке выступала только в парном разряде. В поединке 1/8 финала Готовко в дуэте с испанкой проиграла итальянскому тандему.

# Теннис

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