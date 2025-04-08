Лазуткин: признаков мира в Украине вообще нет никаких

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть еще вопросы миротворцев. Трамп сказал, что я никого не дам, это ваши проблемы. Европа сегодня пытается дать Зеленскому якобы миротворцев. Пытается, пытается, но дать ничего не может. Первое, что они говорят: вам, чтобы что-то стабилизировать на фронте, надо примерно 120 тысяч личного состава. То есть это будут все армии Европы вместе взятые. И то, наверное, солдат не хватит. Реально они могут тысяч 5, может быть, 10 как-то перебросить в Украину. И то, как сказал Макрон, по линии Днепра. То есть это будет такой заградотряд, который там будет пьянствовать и с украинскими женщинами развлекаться. Такие миротворцы. Для чего миротворцы обычно делаются нормальные?

Григорий Азаренок, СТВ:

Встать посередине.

Андрей Лазуткин:

А вы будете в Днепре сидеть с проститутками украинскими? Это такие западные друзья к нам приедут? Признаков этого мира вообще нету никаких. Правда, есть какие-то публикации по западной прессе: ой-ой-ой, деньги заканчиваются у Зеленского, там довольствие в армии не выплачивают. Ну, они же тоже не совсем за деньги воюют. Там сильный компонент в плане вот этой идеологии. Более того, мы как-то обсуждали с вами, что умри ты сегодня, а я завтра. Есть кадровая армия, она не хочет умирать, ей надо, чтобы умирала пехота, которую наловили по улицам. Человек шел, с собакой гулял, его словили, месяц обучения, и он уезжает куда-то в Курскую область. И при этом они экономят ценного ракетчика, авиатехника, пилота, ПВОшника какого-то. А такого человека, который собаку выгуливал, им не жалко. И кадровые военные, у них слезинка не падает от того, что там большие потери, потому что это потери не их, не кадровой армии. Это потери в мясе.

И такая модель людоедская работает уже три года, поэтому думать о том, что военные украинские посмотрят на кладбище, где стяги развеваются, не упадет слезинка, они будут выполнять задачу, причем для них построена система, что они еще и зарабатывают на этом всем, там хорошее довольствие. И, кроме того, у них есть Зеленский, который им привозит деньги. То есть он поехал в Штаты, он договорился, ну, как это было в последний раз. Казалось бы, это сделка, которая проходила со скандалом. Но оружие идет, поставки идут, разведданные приходят, довольствие на карточку приходит раз в месяц. То есть Зеленский молодец, это так воспринимается. Он нагнул Трампа. Он классный, наш командир. И если завтра будут еще и выборы, которые нам навязывают под видом перемирия, то что, военные будут против него голосовать за кого-то? За Залужного? А если у Залужного жену убьют или ребенка похитят? Или пулю, как в Трампа. В Трампа стреляли в США, а почему в Залужного нельзя выстрелить в Украине? Это все очень для понимающих людей зыбко. И если сегодня дать этим людям власть в Украине полную, сказать, что мы признаем ваше право переизбираться, вот вам еще денег, вот вам заградотряды всякие, они никуда не растворятся, это будет проблема, которая… Объявят себя, что мы победили, мы против такого мощного противника, как Россия, выстояли, мы молодцы, это будет победа. Надо им давать такую победу, Григорий? Ну, наверное, вопрос.