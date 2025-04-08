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История, которую нельзя забыть. Концерт-реквием «Каждый третий» прошёл во Дворце Республики

08 апреля 2025 20:41
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Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История, которую нельзя забыть. Концерт-реквием «Каждый третий» прошёл во Дворце Республики-2

Во Дворце Республики 8 апреля масштабный проект был представлен вниманию делегации из столицы. Музыка в сочетании с визуальными фото и видео материалами позволяет создать атмосферу, которая трогает сердца и побуждает зрителей погрузиться в историческую память. 

Редкие архивные кадры, запечатлевшие моменты героизма, страданий и восстановления, позволяют зрителям увидеть переживания тех, кто жил в те трудные времена. Великая Отечественная война – это трагическая глава в истории. Она затронула жизни миллионов людей. Потери и страдания оставили неизгладимый глубокий след в каждой белорусской семье.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война

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