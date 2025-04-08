История, которую нельзя забыть. Концерт-реквием «Каждый третий» прошёл во Дворце Республики

Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики 8 апреля масштабный проект был представлен вниманию делегации из столицы. Музыка в сочетании с визуальными фото и видео материалами позволяет создать атмосферу, которая трогает сердца и побуждает зрителей погрузиться в историческую память.

Редкие архивные кадры, запечатлевшие моменты героизма, страданий и восстановления, позволяют зрителям увидеть переживания тех, кто жил в те трудные времена. Великая Отечественная война – это трагическая глава в истории. Она затронула жизни миллионов людей. Потери и страдания оставили неизгладимый глубокий след в каждой белорусской семье.