Лазуткин: если Трамп крутит всем факи, угрожает, ругается, никакой политики там хорошей не будет

Андрей Лазуткин, политолог:

Еще вчера Ельцин поддерживал на выборах Кебича. И после этого наш Президент не только в Москву поехал, он еще и нашел контакт с Ельцином, грамотно ему сказал о том, что это и моя Москва, что я не против вас работаю, давайте вместе строить интеграцию. Это же все только начало разворачиваться. Это пример, как работает нормальный политик. А есть пример, как сегодня работают американцы. Есть конференция в Мюнхене, куда приезжает Джей Ди Вэнс, вице-президент США, второй человек, говорит о том, что демократии у вас нет, вы тут все какие-то туповатые, что у вас за выборы, кто вы все такие вообще, целуйте сапог. Ну, если политик себя так ведет, он только себе врагов будет наживать. Что, у нас проблем не было в те годы? Были эти проблемы, но надо находить точки, которые людей объединяют. И Президент наш это смог тогда сделать. Спасибо за то, что мы сегодня имеем тот союз, который нас обороняет. Есть ядерный зонтик и все прочее. А если бы это были люди типа Зенона Позняка, которые на американцев ориентировались, они бы там в стиле Дудаева какого-нибудь разговаривали бы с Ельциным, что типа мы тут такие все самостийные, мы сами с усами, все знаем. Но как бы мы сегодня жили, что бы мы делали, это большой вопрос. Поэтому вот, это работа политика. Мы с вами просто что-то комментируем, но реальные вопросы решаются на уровне личного общения зачастую. И очень многое зависит от того, как вы посмотрите, как вы скажете. А если Трамп крутит всем факи, всем угрожает, ругается, конечно, никакой там политики хорошей не будет.