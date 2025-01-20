Глава ЦИК Карпенко: избирательная система подготовлена к тому, чтобы провести данную кампанию

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как Беларусь готовится к выборам Президента, презентацию книги об Александре Лукашенко и почему её стоит прочесть каждому, как прошла инаугурация Трампа, что изменится в политике с его приходом в Белый дом, а также другие важнейшие международные события. В эфире председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот как раз про избирательное законодательство. Ведь очень интересный вопрос. Мы к этим выборам долго готовились, еще даже до 2020 года. Началось совершенствование, модернизация. Потом была принята новая Конституция на референдуме. Затем в развитии этой Конституции были приняты различные законы. Все это так или иначе касается выборов. Вот мы подошли к главному политическому экзамену. Как, на ваш взгляд, избирательная система его выдерживает?

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Я думаю, что избирательная система подготовлена к тому, чтобы провести данную кампанию в соответствии с действующим законодательством и выдержать все те принципиальные технологические моменты, которые заложены нашим законодательством. Мы сегодня фактически вступаем в активную фазу, потому что уже буквально со вторника начнется досрочное голосование. Хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, что на участки можно приходить с 21 по 25 января включительно с 12 до 19 часов без перерыва на обед. При этом не нужно объяснять комиссии, почему ты решил голосовать досрочно. Это очень демократично и очень открыто. Кстати, нас тоже любят вот эти все, натянувшие себе корону на голову оценщики выборов, критиковать за досрочное голосование. Вместе с тем в тех же Соединенных Штатах в некоторых штатах за два месяца начинается досрочное голосование. И это считается демократичным и правильным. Поэтому мы не хотели бы вступать в какую-то перепалку. Наша избирательная система самодостаточная, она работает на суверенитет и независимость нашей страны. И наше законодательство соответствует всем правовым нормам, которые в том числе и применяются в других государствах, которые себя считают супер демократическими.