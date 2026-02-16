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«Ну, другой нет». Лукашенко назвал ООН никчёмной организацией

16 февраля 2026 13:20
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«Ну, другой нет». Лукашенко назвал ООН никчёмной организацией-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, не решающей и не собирающейся решать никакие вопросы. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Так он охарактеризовал организацию на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций – это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет», – сказал Президент.

Комментируя идею о создании «Совета мира», которая инициирована лидером США Дональдом Трампом, Лукашенко заявил, что приветствовал бы появление структуры, способная заменить ООН.

«Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», – сказал белорусский лидер.

По его словам, в деятельности этой организации много пустых мероприятий, а важные темы остаются нерешенными. Он заметил, что ООН не удалось предотвратить ни одного конфликта, а другой площадки, объединяющей все государства мира, на сегодняшний день не существует.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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