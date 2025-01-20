В Минске организован 701 избирательный участок по выборам Президента

Наша страна на пороге важного политического события. Беларусь готова к проведению выборов Президента. 21 января стартует досрочное голосование. Участки откроются ровно в 12:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске организован 701 избирательный участок. Особый акцент сделан на безопасности. Участки оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. Созданы все необходимые условия, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

На специальных стендах размещена информация о кандидатах. Также на месте будет возможность ознакомиться и с Избирательным кодексом.