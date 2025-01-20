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Минск полностью перешёл на артезианскую воды. А как оценивают изменения сами жители?

20 января 2025 19:02
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Повышение эффективности экономики, рост уровня жизни и благосостояния общества. Пятилетка качества для столицы началась с поистине исторического события. Двухмиллионный мегаполис полностью перешел на водоснабжение из подземных источников. В том числе Московский и Фрунзенский районы. А это почти 800 тысяч жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученые говорят о пользе артезианской воды. А как оценивают изменения минчане?

Минск полностью перешёл на артезианскую воды. А как оценивают изменения сами жители?-2

Наталья Волчек живет в микрорайоне Каменная Горка. По профессии врач-хирург – и как медик уделяет особое внимание качеству воды и пищи, приготовленной на ней. Она признается, раньше без фильтров не обходилась. Теперь же в кране всегда чистый Н2О.

Минск полностью перешёл на артезианскую воды. А как оценивают изменения сами жители?-4

Наталья Волчек:
Когда переезжала в Минск, я изучала вопрос водоснабжения в своем районе, в который переезжаю. Вода, насколько я знаю, соответствовала всем саннормам, но все равно был привкус железа, где-то хлорки. Мне приходилось пользоваться фильтром для воды. И на данный момент могу просто из-под крана набирать воду и пить чай.

Минск полностью перешёл на артезианскую воды. А как оценивают изменения сами жители?-6

Заметили колоссальные изменения и в столичных учреждениях образования. Еда, приготовленная на артезианской воде, в разы полезнее. Плюсы видят и студенты, проживающие в общежитиях. Теперь на чайниках не образуется накипь. И нет необходимости покупать бутилированную воду.

Подробнее в видео.

# Водоснабжение

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