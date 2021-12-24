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Глава ЦИК Игорь Карпенко приостановил членство в Компартии Беларуси

24 декабря 2021 16:38
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Новости Беларуси. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Игорь Карпенко приостанавливает членство в Бюро КПБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с переходом на новую должность и в данном случае при выполнении госзадач он не может представлять интересы политических партий, а также должен объективно, непредвзято проводить избирательную кампанию. Кроме того, ранее в КПБ Игорь Карпенко был вторым секретарем ЦК. От этой должности его также освободили.  

Глава ЦИК Игорь Карпенко приостановил членство в Компартии Беларуси-1

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:  
Мы должны действовать в соответствии с действующим законодательством. И в связи с вступлением в должность председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Карпенко Игоря Васильевича поступило в Бюро Центрального Комитета заявление о приостановке членства в Коммунистической партии Беларуси, а также в соответствии с Избирательным кодексом и уставом Коммунистической партии Бюро было принято решение об освобождении от должности второго секретаря Центрального комитета и члена Бюро ЦК КПБ.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Алексей Сокол # Фотофакт

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