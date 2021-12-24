В коллекции есть уникальные мемуары о войне. Молодой коллекционер о редких экземплярах

Новости Беларуси. Всего пару лет назад Марат и не подозревал, что будет буквально жить историей. Шутит, что даже точно не знал, как зовут его прадедов. Все перевернула доставшаяся по наследству фронтовая медаль. То ли ответственность за семейную реликвию, то ли гордость за прадеда, отличившегося в боях, заставили иначе взглянуть на события 80-летней давности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Коллекционирование – это вечный поиск. А для Марата еще и возможность бесконечно углубляться в историю. Вот, например, если бы не это фото, не знал бы, что уже в 20-е годы прошлого века в Советском Союзе были подводники. А эти значки – вехи в истории гражданской обороны.

Марат Крупко, ученик гимназии №1 Солигорска, коллекционер:

Это знак на цепочке, очень красивый. Знак «Готов к противовоздушной и противохимической обороне СССР». Это моя мечта, я давно хотел его приобрести в коллекцию. И мне повезло, этот знак, это оригинал здесь представлен. Теперь есть много подделок, но это именно оригинал. Знак «Готов к санитарной обороне» тоже представлен, тоже оригинал, он выпускался с 1934 по 1938 год. Этот знак принадлежит Авиахиму, организация, которую потом заменил ДОСААФ. Был в свое время довольно распространен. Теперь найти такой знак практически невозможно. Отличительной чертой тех знаков тех времен является то, что они именно на цепях. Яна Шипко, корреспондент:

Тяжело было получать вот эти знаки? Ими гордились, судя по фотографиям.

Марат Крупко:

Надо было определенные пройти испытания. Нужно было доказать, что ты имеешь право носить этот знак. Не то, что пошел где-то и купил. Его нужно было завоевать. И многие даже приравнивают такие знаки к наградам. За гражданскую оборону, за подготовку. Вот, например, чтобы получить знак «Готов к противохимической обороне», нужно было различать виды отравляющих веществ, на скорость одевать противогаз. И удивительно, что здесь представлены девушки с такими знаками. Какое же все-таки было боевое поколение, готовое к войне.

Словно мостик к истории Великой Отечественной среди собранного Маратом антиквариата вот эта почтовая карточка. Обычная на вид, если бы не дата. 22 июня 1941 года. Марат Крупко:

Это все фотографии, которые были отправлены женами на фронт своим мужьям. Вот подписано – 1943 год Москва. Здесь везде есть очень интересные подписи. И есть надпись, сделанная еще перьевой ручкой, «ожиданием своим я спасу тебя». Отправлено на фронт. Какая все-таки сентиментальная сила в этих предметах. Только коллекционированием любимое дело гимназиста не ограничивается. Он и сам выезжает на поисковые операции. Последнее время их отряд занимается возрождением памяти 121-й стрелковой дивизии.

Марат Крупко:

Это дивизия Красной армии, которая погибла буквально в первые дни ВОВ. В начале августа (около 6 числа) скопление окруженных уже частей Красной армии обнаружила немецкая авиационная разведка. И к 11 числу, буквально около недели только прошло, ни одного бойца там не осталось. Всех уничтожили. По немецким донесениям, по донесениям немецких генералов, которые наша поисковая группа заказывала из Германии и из других стран, эти генералы пишут, что 6 тысяч красноармейцев, 6 тысяч солдат и командиров было окружено и уничтожено в этом лесу. Из собранного материала Марат готовит документальный фильм. И сценарий, и съемки, и монтаж делает сам. Есть у Марата и собственный канал на YouTube. Там опыт участия в реконструкциях, история войны через семейную историю и распаковки раритетов, которые пополняют коллекцию.

Какие-то предметы Марат покупает, что-то парню дарят опытные коллекционеры, видя его трепетное отношение к истории, а некоторые повезло найти на чердаках просто пылящимися за ненадобностью. Звездочка, сделанная партизаном, самодельная зажигалка из гильзы, солдатская свистулька в виде голубя, остатки противогаза, советские и немецкие шлемы. Вещи, которые защищали бойцов и скрашивали быт на фронте, овеяны воспоминаниями и легендами. Марат Крупко:

Война Финская называется также и зимней войной, все боевые действия велись в условиях мороза, поэтому такие шлемы (СШ-36) оказались неадаптированными под условия ведения боевых действий, бойцы массово просто ножами вырезали свои подшлемники и выбрасывали, чтобы можно было одеть зимние шапки под этот шлем. Даже с такими бытовыми предметами связаны интересные фронтовые истории. Жемчужина коллекции – уникальные мемуары о войне. Аккуратно исписанные чернилами страницы Марат сейчас оцифровывает. За этими строками живые свидетельства событий, которые кроются под знакомыми нам датами из учебников.