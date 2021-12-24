«Атмосфера очень хорошая, ёлка, везде всё наряжено, везде гости, везде улыбки и радость!» Как прошёл новогодний бал у кадетов?

Новости Беларуси. Полонез, вальс, полька. Новогодний бал прошел в Минском областном кадетском училище. Накануне Нового года на паркете пары собираются уже в 11-й раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего было исполнено 13 танцев. В этот раз к атмосфере 19 века добавили и нотку 20-го. Не обошлось и без театральных сценок, игр и забав. Материал Анастасии Кончиц.

Новогодний бал в областном кадетском училище традиционно открывает полонез. Наверное, самый элегантный из всех парных танцев. 48 пар, и для каждой это очень волнительное событие.

Владислав Малашков, учащийся Минского областного кадетского училища:

Мы не в первый раз участвуем в балу, но каждый раз, когда мы готовимся, это как будто в первый раз. Бал – это замечательное место, чтобы открыть свою душу, показать, на что ты способен, и хорошо потанцевать.