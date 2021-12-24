«Храню как реликвию, всю войну эта пуговица прошла с прадедом». Гимназист из Солигорска собрал коллекцию военного антиквариата

Новости Беларуси. Всего пару лет назад Марат и не подозревал, что будет буквально жить историей. Шутит, что даже точно не знал, как зовут его прадедов. Все перевернула доставшаяся по наследству фронтовая медаль. То ли ответственность за семейную реликвию, то ли гордость за прадеда, отличившегося в боях, заставили иначе взглянуть на события 80-летней давности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Марат Крупко, ученик гимназии №1 Солигорска, коллекционер:

Это медаль «За отвагу» моего прадеда. Когда бабушка передала мне эту медаль, я начал изучать историю, сначала генеалогию, потом в целом историю войны. Потом занялся тем, что начал собирать такие предметы. Это самая известная награда, которая на фронте пользовалась авторитетом большим, даже чем Орден Ленина или Орден Красного Знамени, которые стояли по статусу выше, чем простая медаль «За отвагу». Эта медаль была получена за тяжелое ранение в Восточной Пруссии, где воевал мой прадед в 1944 году. Прошел три войны – Халхин-Гол, Финскую и Великую Отечественную. Здесь он в форме лесника, он служил лесником в Листопадовичах после войны. Эта фуражка, которая изображена на этой фотографии, сохранилась, вот она. Теперь я ищу на антикварных аукционах такую кокарду. А вот награда, которая, из представленных здесь, занимает самое высокое положение в табеле награждений Советского Союза. Это Орден Славы 3-й степени. Он был выдан второму моему прадеду Крупко Леониду Васильевичу за 26 уничтоженных немцев, 2 сорванные контратаки и уничтоженный расчет 37-миллиметровой пушки противника. За такие подвиги, кажется, уже Героя Советского Союза должны давать, ему вот дали такую звезду.

Кроме наград из сохранившихся военных вещей прадеда – солдатская ложка, офицерский планшет, кем-то подаренный на фронте, и пуговица.

Марат Крупко:

Все, что от моего прадеда, от формы моего прадеда времен войны осталось, это одна пуговичка. Такие вы можете видеть и на моей форме. Больше ничего от его военной формы, снаряжения не осталось. Я храню как реликвию, потому что всю войну эта пуговица прошла вместе с моим прадедом. Это и стало началом коллекции. Чем больше вещей попадало в руки к Марату, тем больше судеб он узнавал. С азартом исследователя и скрупулезностью опытного ученого Марат в свои 17 распутывает клубки исторических перипетий. Предметы в его руках не просто безмолвные свидетели истории. О каждом он может рассказать много интересных фактов. Марат Крупко:

Вот, например, маленький осколочек фарфора. Вроде осколочек и осколочек, ничего особенного. Но я начал свое исследование и выяснил, что это часть сервиза «Пионеры Востока», второй половины 20-х годов 20-го столетия, очень редкий сервиз агитационный пионерской организации. На фронте была какая-то тарелка или кружка, по одному осколку удалось восстановить.

Яна Шипко, корреспондент:

А не боитесь вы превратиться в Плюшкина? Марат Крупко:

Многие, может, и представляют коллекционеров Плюшкиными. Но дело же ведь не в том, чтобы как можно больше собрать, сесть на эту кучу, как Кощей, и любоваться своими богатствами. На самом деле для меня это просто точка отсчета нового исследования. Каждый этот предмет – это начало новой истории. И это какой-то фрагмент повествования, которое еще скрыто от нас и которое предстоит распутать. Если с этой точки зрения смотреть на коллекцию, то сколько открытий можно сделать. Ведь дело не в самих вещах, а дело в том, что за ними стоит. Поэтому в Плюшкина, думаю, мне пока не грозит превратиться.

Марат не просто собирает старину. Все экспонаты систематизированы и распределены по историческим периодам как в мини-музее. А рассказ о коллекции превращается в увлекательную экскурсию. Чем, кстати, не прочь воспользоваться школьники родной гимназии. Ведь экспонаты можно еще и потрогать. Самые ранние датированы 12-13 веком. Как этот фрагмент широконечного креста. Дальше – страницы истории Первой мировой.

Марат Крупко:

Фотографии – это, наверное, то, что больше всего меня увлекает по части коллекционирования, сбора старых вещей. Потому что с помощью фотографий мы можем посмотреть в глаза тем людям, понять, о чем они думали, понять эмоции, тем людям, которых уже нет с нами и никогда не будет, которым мы обязаны во многом и сегодняшней мирной жизнью. Мы часто вспоминаем уроки Второй мировой войны, но совершенно забыли Первую мировую. И это непростительно. Тем более эта вот тема для меня очень животрепещущая еще и потому, что многие мои родственники участвовали в Первой мировой войне. Вот фотография моего прадеда. Это Маринич Иосиф Фадеевич. Он прошел Первую мировую войну, был, к сожалению, в 1937 году незаконно абсолютно репрессирован по сфабрикованному обвинению в антисоветской агитации.

Марат Крупко:

Самый старый предмет, можно его посмотреть, подержать в руках, это ополченский крест периода Александра III. Здесь на лучах есть надпись «За Веру, Царя и Отечество». Это девиз Царской армии. За что люди воевали в то время. Это одно из первых, что я приобрел в свою коллекцию. Я его купил у белорусского коллекционера. И вот люди, которые собирают такие старые вещи, любят строить какие-то ассоциативные ряды, чтобы один предмет дополнял другой, была какая-то смысловая связка между предметами. И в этом плане я себе подобрал фотографию, которая иллюстрирует пример ношения такого ополченского креста. Если мы посмотрим, на головном уборе, на фуражке, у одного из воинов Царской армии именно такой ополченский крест.

Самый большой интерес для юного коллекционера представляют раритеты, связанные с родной землей. Марат Крупко:

Вот, например, предмет, связанный с моей малой родиной. Это деревня Листопадовичи. Я, вообще, родился в городе Солигорске, но место это для меня настолько дорогое, что я считаю эту деревню своей малой родиной. Там жили все мои предки. Многие стесняются, что родились в деревне. Я стесняюсь, что родился в городе. Я вот хочу своей родиной считать эту деревню. Эта фляга принадлежит периоду Первой мировой войны. Принадлежала солдату Русской императорской армии. Здесь даже сохранились инициалы, бойцы часто подписывали свои личные вещи.

Казалось бы, просто жменька пуговиц. Но и про них есть что рассказать. Марат Крупко:

Были абсолютно разные эмблемы, например, пехота носила на пуговицах изображение стандартного двуглавого орла как герб Российской империи. Если это артиллеристы, то орел сидит на перекрещенных стволах пушек. Если это инженерные войска, то орел на топорах. И это настолько интересно собирать разные виды. И понимаешь, кем был человек, который носил этот мундир, чем он занимался. Наиболее редкие пуговицы здесь у меня – это пуговицы гренадеров. Гренадеры – это, как бы мы сейчас сказали, спецназ такой Русской императорской армии. Их бросали в самое пекло, в самые тяжелые места фронта. Как правило, для прорыва обороны противника. Во время Первой мировой войны была распространена позиционная война, когда фронт не двигался, обе стороны окопались, и вот для прорыва проволочных заграждений, ДОТов, каких-то укреплений использовали именно гренадеров, это элита армии русской. Кстати, всех людей, которые были физически здоровы и выше 180 сантиметров, брали в гренадеры. Я бы, кстати, туда попал. Яна Шипко:

Форма, в которой Вы сейчас, аутентичная?

Марат Крупко:

Полностью аутентичная форма. Она принадлежит к периоду 1943 года. Видим погоны, которые появились только во второй половине ВОВ. А если продолжить про пряжки еще рассказ. Вот та самая пряжка гренадеров. Она коллекционерами называется «ананас» из-за сходства этого. На самом деле здесь изображена гренада, это прообраз гранат, которые потом уже создавались более большими тиражами. Молитвенник 19 века и «Евангелие», изданное в разгар Первой мировой для пленных русских. Каждый экспонат по-своему дорог и уникален.