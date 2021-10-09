Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»

Новости Беларуси. Полторы тысячи витебских школьников стали участниками «Автопоезда памяти: Беларусь непокоренная». Старт патриотическому марафону дали 9 октября в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми по маршруту отправились учащиеся 42-й школы Витебска, которая носит имя Даниила Райцева – организатора партизанского движения во время Великой Отечественной войны. Автопоезд преодолеет несколько сотен километров. По дороге ребята посетят знаковые исторические места страны. Среди них – мемориальные комплексы «Прорыв» и «Хатынь», а также Музей истории Великой Отечественной войны.

Тихон Кунчевский, ученик Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:

На Великой Отечественной войне вовали два моих прадедушки. У них есть награды. Брат моей прабабушки погиб на Великой Отечественной войне. Я очень рад, что поеду на экскурсию. Я частичка Беларуси.

Никита Карбовский, ученик Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:

Лично я жду больше интересных и познавательных фактов о Великой Отечественной войне. Это очень важно для молодежи, так как надо знать свою историю.

Людмила Лозина, директор Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:

Когда учащиеся воочию увидят тот партизанский лагерь, не просто из учебника истории. Это такая действенная, значимая эмоция, которая именно нашему молодому поколению поможет на этих эмоциях, впечатлениях вырасти действительно достойными жителями нашей красивой Беларуси.