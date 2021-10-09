Прямой эфир

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»

09 октября 2021 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полторы тысячи витебских школьников стали участниками «Автопоезда памяти: Беларусь непокоренная». Старт патриотическому марафону дали 9 октября в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-1

Первыми по маршруту отправились учащиеся 42-й школы Витебска, которая носит имя Даниила Райцева – организатора партизанского движения во время Великой Отечественной войны. Автопоезд преодолеет несколько сотен километров. По дороге ребята посетят знаковые исторические места страны. Среди них – мемориальные комплексы «Прорыв» и «Хатынь», а также Музей истории Великой Отечественной войны.  

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-4

Тихон Кунчевский, ученик Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:
На Великой Отечественной войне вовали два моих прадедушки. У них есть награды. Брат моей прабабушки погиб на Великой Отечественной войне. Я очень рад, что поеду на экскурсию. Я частичка Беларуси.  

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-7

Никита Карбовский, ученик Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:
Лично я жду больше интересных и познавательных фактов о Великой Отечественной войне. Это очень важно для молодежи, так как надо знать свою историю.  

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-10

Людмила Лозина, директор Витебской средней школы №42 имени Д.Ф. Райцева:
Когда учащиеся воочию увидят тот партизанский лагерь, не просто из учебника истории. Это такая действенная, значимая эмоция, которая именно нашему молодому поколению поможет на этих эмоциях, впечатлениях вырасти действительно достойными жителями нашей красивой Беларуси.  

Воочию увидят, не просто из учебника истории. В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-13

Второй этап патриотического марафона «Автопоезд памяти» запланирован на апрель 2022 года. Школьники посетят исторические места Могилевской области.  

# Великая Отечественная война # общество # Тихон Кунчевский # Никита Карбовский # Людмила Лозина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники
09 октября 2021 11:46

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники

Здесь чисто и всегда порядок. Побывали в гостях у курсантов военного факультета БГУИР
09 октября 2021 11:45

Здесь чисто и всегда порядок. Побывали в гостях у курсантов военного факультета БГУИР

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?
09 октября 2021 11:35

Можно было изучить чемодан криминалиста. Что показали на дне открытых дверей в Академии МВД?