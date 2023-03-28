Гладкая и Лукьянов провели «Зачётный разговор» для студентов-медиков в Гродно. Обсудили самые острые вопросы

Новости Беларуси. Острые вопросы, открытая беседа и подарки студентам-волонтерам. Студенты гродненского медвуза стали участниками «Зачетного разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С молодыми людьми встретились известные спикеры – это лидер Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов и обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Закрытие Польшей границ, размещение в Беларуси ядерного оружия, специальная военная операция России, важность единства нашего общества – сложными геополитическими и внутренними вопросами страны студенты живо интересуются, следят за новостями, но не всегда могут сами разобраться в происходящих процессах. Именно для этого и необходимы пояснения экспертов, которые помогают провести качественную аналитику.

Наталья Василевич, студентка Гродненского государственного медицинского университета: Для спикеров это очень ответственно, потому что не каждый сможет вот так выйти и услышать вопрос неподготовленный, абсолютно любой, и ответить на него.

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»: Это огромной наш плюс, в отличие от этих забугорных, которые сидят и накачивают всякими технологиями, обрабатывают головы наших молодых людей. У нас есть возможность говорить с ними прямо – приходить в аудиторию. Где-то, может, у нас были встречи, мы просили, допустим, педагогов выйти – может, ребята стеснялись рассказывать.

В завершение встречи благодарности и подарки получили студенты-медики, которые работали волонтерами во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Напомним, информационно-просветительская акция «Зачетный разговор» путешествует по всем вузам страны и охватит все регионы.