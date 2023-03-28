«Не могла ничего сказать, у меня тряслись руки». Каково быть главной красавицей столицы? Мисс Минск поделилась впечатлениями

Вот и разрешилась эта красивая интрига. Теперь мы знаем имя первой красавицы столицы и других, не менее обворожительных, мисс. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь мисс Минск – 2023 Надежда Толстикова, мисс топ-модель Татьяна Казюк и первая вице-мисс Анастасия Ляхнович. Дмитрий Потапович, ведущий:

Конкурс прошел. Какие ваши ощущения? Волнение еще осталось или уже как рукой сняло? «Тяжело свыкнуться с тем, что все это закончилось»

Анастасия Ляхнович, первая вице-мисс Минск – 2023:

Тяжело свыкнуться с тем, что все это закончилось. Мне кажется, мы уже немножко подумываем, чтобы пойти на следующий конкурс, который скоро пройдет. Дмитрий Потапович:

Уже скучаете? Анастасия Ляхнович:

Да. Когда режим жизни расписан, нет ни минуты свободного времени, а потом ты приходишь и не знаешь, чем сегодня заняться, это очень непривычно. Юлия Самусенко, ведущая:

Надежда, каково быть самой красивой девушкой столицы? «Я буду достойно нести этот титул». Пообщались с победительницей «Мисс Минск – 2023». Каково быть самой красивой девушкой столицы?

Надежда Толстикова, мисс Минск – 2023:

Это было что-то невероятное. После конкурса было столько эмоций, поздравлений. Столько людей, которые хотели поздравить, писали, звонили, подходили. Это просто какая-то другая жизнь! Когда закончился конкурс, даже не верится, что все прошло и мы с девчонками не соберемся той же компанией, не будем ездить в поездки, репетировать дефиле, постановки. Юлия Самусенко:

Мне удалось увидеть, как кипели страсти на главной сцене. Я видела все ваши эмоции. Татьяна, расскажите, каково было принимать участие в таком конкурсе? Кто за вас болел, волнение было?

Татьяна Казюк, мисс топ-модель – 2023:

Волнение было просто ужасное, особенно в последние дни репетиций. На двух последних прогонах я думала, что упаду в обморок на каждом выступлении. Но на финальном шоу волнение как рукой сняло. Мы с девочками сделали много аффирмаций, медитаций, глубоко вдохнули, выдохнули, пожелали друг другу удачи и пообещали друг другу не обижаться, гордиться каждой, кто бы ни взял корону. Мы очень гордимся нашей Надей. Поддерживать меня пришли мои одногруппники, родственники, любимый человек. Все прошло просто чудесно. Было очень красиво, но пролетело очень быстро. Столько подготовки, а шоу прошло за полтора часа. Дмитрий Потапович:

Мы знаем, что у вас были действительно оригинальные наряды. Девушки выходили на сцену в пяти образах: народных костюмах, спортивной, военной форме, купальниках и, конечно, вечерних платьях. Что больше всего запомнилось? Какой образ понравился? Какие образы запомнились девушкам больше всего? Юлия Самусенко:

В каком было максимально комфортно дефилировать?

Надежда Толстикова:

Мне по душе был военный образ. Он олицетворял и мужество, и стержень девушек. Мы все держались достойно на сцене. Представляли наши Вооруженные Силы. Как по мне, это был самый достойный выход на финале.

Анастасия Ляхнович:

Мне запомнился народный. Я очень прониклась самобытностью, белорусской национальностью. У нас была музыка, задний фон, который еще больше помогал окунуться в атмосферу. Я потом пересматривала видео и поняла, что это выглядело в 100 раз лучше, чем ощущалось.

Татьяна Казюк:

Комфортнее всего мне было в спортивной форме. Этот выход мне понравился больше всего. Он самый энергичный, веселый. Там можно было немножко расслабиться и быть самой собой. Понравился вечерний выход. Я считаю, мое платье было самое красивое, хоть, возможно, не самое удобное. Думаю, на камерах это выглядело просто шикарно. Дмитрий Потапович:

Надежда, расскажите, какие были первые мысли, когда достали конверт и листочек с вашим именем? Победительница конкурса: это было что-то невероятное, потрясающее. У меня полились слезы от счастья