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Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту

28 марта 2023 09:29
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Послание Президента белорусскому народу и парламенту состоится уже в эту пятницу, 31 марта, пишет БЕЛТА со ссылкой на главу Администрации Президента Игоря Сергеенко.

Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту-1

Фото: БЕЛТА

Мероприятие фундаментальное, где Александр Лукашенко в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития Беларуси в условиях меняющейся геополитической обстановки, отметил глава Администрации Президента. Но это же в первую очередь и ответ на вопросы, которые волнуют белорусов. По словам Игоря Сергеенко, мероприятие не изменит формат последних лет и будет проходить в торжественной обстановке во Дворце Республики. Участие в мероприятии примут более двух с половиной тысяч человек.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко

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