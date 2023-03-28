Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту

Послание Президента белорусскому народу и парламенту состоится уже в эту пятницу, 31 марта, пишет БЕЛТА со ссылкой на главу Администрации Президента Игоря Сергеенко.

Мероприятие фундаментальное, где Александр Лукашенко в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития Беларуси в условиях меняющейся геополитической обстановки, отметил глава Администрации Президента. Но это же в первую очередь и ответ на вопросы, которые волнуют белорусов. По словам Игоря Сергеенко, мероприятие не изменит формат последних лет и будет проходить в торжественной обстановке во Дворце Республики. Участие в мероприятии примут более двух с половиной тысяч человек.