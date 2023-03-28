Почему лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Беларуси? Рассказываем, чем уникальны эти животные

Новости Беларуси. Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Беларуси. Этот вид является чужеродным как для нашей страны, так и для европейской фауны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас более 30 особей обитают на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Впервые на территории Беларуси порода появилась в 2007 году – пара особей пришла из украинской зоны отчуждения. Позже к ним присоединилось несколько табунов, которые обосновались около выселенных деревень в Хойникском и Наровлянском районах. Эта популяция – единственная в мире вольно живущая. Лошади самостоятельно добывают пищу и защищаются от хищников.

Валерий Домбровский, ведущий научный сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника:

Исходно это обитатели полупустыни, пустынь, совершенно открытых безлесных территорий, а на территории заповедника они предпочитают населенные пункты, в принципе, с небольшими полями, окруженные лесом. Если человек появляется в их поле зрения, они довольно нервно реагируют на него и могут проявлять агрессию (которая, правда, никогда не заканчивалась нападением на человека). Но тем не менее мы предпочитаем изучать лошадь Пржевальского какими-то бесконтактными способами, дистанционными – это коптер, например, основной инструмент и фотоловушки, которые тоже очень помогают в изучении численности и распространения этого вида.

Изначально этот вид обитал в Азии, но к середине XX века исчез из дикой природы. Ростом 1 метр 30 сантиметров, лошади имеют плотное телосложение с короткими и крепкими ногами, массивной головой и короткой гривой. Они стали 203-м животным, включенным в краснокнижный список Беларуси. Теперь популяция под охраной государства, охота на ее представителей запрещена.