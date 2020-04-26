Гитанас Науседа о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «У меня нет оснований не верить статистике»

Новости Беларуси. В нашей культуре – помогать. Даже несмотря на не всегда справедливое к себе отношение. Впрочем, отношение тоже меняется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Помните, как президент Литвы бросился критиковать наши власти за меры в связи с коронавирусом? И вот на неделе фактически взял свои слова обратно.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Гитанаса Науседы – по инициативе литовской стороны.

Президенты Беларуси и Литвы провели переговоры по телефону. Какие темы обсудили