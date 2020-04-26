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Гитанас Науседа о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «У меня нет оснований не верить статистике»

26 апреля 2020 20:26
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Новости Беларуси. В нашей культуре – помогать. Даже несмотря на не всегда справедливое к себе отношение. Впрочем, отношение тоже меняется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Помните, как президент Литвы бросился критиковать наши власти за меры в связи с коронавирусом? И вот на неделе фактически взял свои слова обратно.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Гитанаса Науседы – по инициативе литовской стороны.

Президенты Беларуси и Литвы провели переговоры по телефону. Какие темы обсудили

Гитанас Науседа о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «У меня нет оснований не верить статистике»-1

Гитанас Науседа, президент Литвы:
На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается. Предприняты определенные меры, которые белорусский Президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике.

# Коронавирус # общество # Гитанас Науседа # Александр Лукашенко # Юлия Огнева # Фотофакт

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