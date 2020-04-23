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Президенты Беларуси и Литвы провели переговоры по телефону. Какие темы обсудили

23 апреля 2020 11:09
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Новости Беларуси. Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» – эти темы 23 апреля по телефону обсудил белорусский Президент со своим литовским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Гитанас Науседа затронули широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Президенты Беларуси и Литвы провели переговоры по телефону. Какие темы обсудили-1

Особое внимание уделили развитию экономических отношений. В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта. Также президенты подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов – нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности. Не остался без внимания и вопрос перспектив инициативы «Восточное партнерство».

Разговор состоялся по инициативе литовской стороны.

# Беларусь-Литва # Александр Лукашенко # Гитанас Науседа # Фотофакт

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