Президенты Беларуси и Литвы провели переговоры по телефону. Какие темы обсудили

Новости Беларуси. Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы «Восточного партнерства» – эти темы 23 апреля по телефону обсудил белорусский Президент со своим литовским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили развитию экономических отношений. В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта. Также президенты подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов – нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности. Не остался без внимания и вопрос перспектив инициативы «Восточное партнерство».

Разговор состоялся по инициативе литовской стороны.