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Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!

14 апреля 2024 17:22
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Что касается продукции сельского хозяйства, то в Беларуси в последнее время прилавки тонут в зелени. Это не метафора, а так оно и есть на самом деле. Больше белорусских овощей и фруктов – даже в межсезонье не чувствуем дефицита. Даже наоборот.

Галина Буро на неделе нашла настоящие агроновинки, которые могут удивить даже гурманов.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-1

На этой фабрике в Гродненском районе уверены: лето может быть круглый год. Независимо от погоды за окном, здесь всегда в районе плюс 20 градусов и влажность не выше 60 %. Райские условия для выращивания под три десятка видов экологически чистой микро- и макрозелени.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-4

Ольга Устинова, директор фабрики по выращиванию микрозелени и грибов:
Все выращивается без земли, соответственно, у нас нет необходимости в обработках пестицидами, так как нет сорняков. Порядка шести культур растет на одной линии, что, наверное, ни одно хозяйство в нашей стране не делает.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-7

У растений здесь настоящее джакузи. Их выращивают методом подтапливания – это умная система поярусного полива. Никакой химии, ведь важно сохранить основную функцию микрозелени – пользу для здоровья.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-10

Ольга Устинова:
В этих ростках гораздо больше содержится полезных микроэлементов и витаминов, чем во взрослой зелени.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-13

А что насчет вкуса? Нашу съемочную группу здесь смогли удивить.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-16

Это похоже на огурец.
– Да, это огуречная трава, бораго.

И еще раз удивить.

Самая моя любимая из микрозелени. Это редис.
– Точно! Огурец, редис, можно еще сметану добавить – салат готов.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-19

На тихую охоту покупатели тоже могут смело отправляться в торговые сети. Вешенки – этот гриб по питательным свойствам схож с белым. Направление работы для фабрики хоть и новое, но по урожаю уже высокие достижения: рекорд зафиксирован российским журналом «Школа грибоводства».

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-22

Анастасия Алещик, организатор-технолог фабрики по выращиванию микрозелени и грибов:
Для роста вешенок нам необходимы определенные климатические установки. Камера позволяет, у нас есть вентиляция, подача свежего воздуха, блок управления, который следит за параметрами и днем, и ночью.

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!-25

По вешенке пока работают не в полную мощь – нет потребности. Но если спрос вырастет, готовы удовлетворить. Кстати, изначально фабрика и была инвестпроектом по выращиванию грибов, правда, шампиньонов, но по ним не выдержали конкуренцию. Переориентировались на зелень – и это стало находкой для белорусского рынка.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Галина Буро

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