Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!

Что касается продукции сельского хозяйства, то в Беларуси в последнее время прилавки тонут в зелени. Это не метафора, а так оно и есть на самом деле. Больше белорусских овощей и фруктов – даже в межсезонье не чувствуем дефицита. Даже наоборот. Галина Буро на неделе нашла настоящие агроновинки, которые могут удивить даже гурманов.

На этой фабрике в Гродненском районе уверены: лето может быть круглый год. Независимо от погоды за окном, здесь всегда в районе плюс 20 градусов и влажность не выше 60 %. Райские условия для выращивания под три десятка видов экологически чистой микро- и макрозелени.

Ольга Устинова, директор фабрики по выращиванию микрозелени и грибов:

Все выращивается без земли, соответственно, у нас нет необходимости в обработках пестицидами, так как нет сорняков. Порядка шести культур растет на одной линии, что, наверное, ни одно хозяйство в нашей стране не делает.

У растений здесь настоящее джакузи. Их выращивают методом подтапливания – это умная система поярусного полива. Никакой химии, ведь важно сохранить основную функцию микрозелени – пользу для здоровья.

Ольга Устинова:

В этих ростках гораздо больше содержится полезных микроэлементов и витаминов, чем во взрослой зелени.

А что насчет вкуса? Нашу съемочную группу здесь смогли удивить.

– Это похоже на огурец.

– Да, это огуречная трава, бораго. И еще раз удивить. – Самая моя любимая из микрозелени. Это редис.

– Точно! Огурец, редис, можно еще сметану добавить – салат готов.

На тихую охоту покупатели тоже могут смело отправляться в торговые сети. Вешенки – этот гриб по питательным свойствам схож с белым. Направление работы для фабрики хоть и новое, но по урожаю уже высокие достижения: рекорд зафиксирован российским журналом «Школа грибоводства».

Анастасия Алещик, организатор-технолог фабрики по выращиванию микрозелени и грибов:

Для роста вешенок нам необходимы определенные климатические установки. Камера позволяет, у нас есть вентиляция, подача свежего воздуха, блок управления, который следит за параметрами и днем, и ночью.